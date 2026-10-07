Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Ciencia

Erupción solar y riesgo de tormenta geomagnética: una nube de plasma llegará a la Tierra el viernes

Una nube de partículas expulsada por el Sol podría provocar auroras en zonas donde normalmente no son visibles.

La NOAA emitió una alerta de tormenta geomagnética de grado 2 para el 9 de octubre. Foto: iStock
La NOAA emitió una alerta de tormenta geomagnética de grado 2 para el 9 de octubre. Foto: iStock
Por
google iconLa República en Google

Una potente eyección de masa coronal (CME) podría llegar a la Tierra este 9 de octubre y desencadenar una tormenta geomagnética. El Centro Belga de Análisis de Datos de Influencias Solares (SIDC) prevé al menos una perturbación débil, que provocaría la aparición de auroras boreales en latitudes más bajas de lo habitual. La expulsión de plasma estuvo asociada a una llamarada de clase M1.4 en la región activa AR4549, ubicada cerca del centro de la cara del Sol orientada hacia nuestro planeta.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos sitúa la llegada del frente de la nube de plasma durante las primeras horas del viernes, alrededor de las 5:00 a. m. en hora universal. Sin embargo, esta previsión puede variar a medida que se obtengan nuevas observaciones. Se estima que la CME viaja a unos 560 km/s.

El SIDC pronostica condiciones compatibles con una débil tormenta geomagnética para la tarde y tampoco descarta una actividad localmente moderada. La intensidad exacta del fenómeno y la extensión que podría alcanzar la aurora siguen siendo inciertas, ya que tanto la trayectoria como la hora de llegada de la CME pueden cambiar.

La orientación del campo magnético será clave para la tormenta

El efecto final no dependerá únicamente de la dirección y la velocidad de la eyección. También será determinante la orientación de su campo magnético cuando entre en contacto con la magnetosfera terrestre. Una fuerte componente dirigida hacia el sur sería especialmente favorable, ya que facilitaría la transferencia de energía hacia el campo magnético de nuestro planeta.

Si las condiciones resultan favorables, la tormenta geomagnética podría intensificar la aurora boreal y hacer que sea visible más al sur de lo habitual. Durante tormentas de nivel G2, las auroras han llegado a observarse en zonas como Idaho y Nueva York, aunque esto no significa que necesariamente puedan verse allí durante este episodio.

Por ahora, los observadores deberán seguir las actualizaciones para el 9 de octubre. Los especialistas continúan analizando las observaciones y los modelos para precisar la trayectoria de la CME y determinar con mayor exactitud cuándo llegará a la Tierra.

Más actividad solar podría afectar a la Tierra

La actividad solar podría continuar durante los próximos días. La región activa AR4549 produjo otra llamarada de clase M1.8 pocas horas después del fenómeno inicial, mientras que las regiones AR4549 y AR4545, actualmente orientadas hacia la Tierra, muestran una mayor actividad.

Además, los agujeros coronales que avanzan por la cara del Sol orientada hacia nuestro planeta podrían enviar nuevos flujos de viento solar rápido. Por ello, se prevé otro periodo de mayor actividad geomagnética alrededor del 11 de octubre.


Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Detienen a dos sujetos que iban a fabricar éxtasis para venderlo en conciertos de BTS

Luis Galarreta pide al Senado "mejorar" el pedido de facultades aprobado por la Cámara de Diputados

Concierto BTS en Perú EN VIVO HOY: a qué hora inicia, fechas, setlist y últimas noticias de BTS World Tour 'Arirang' en Estadio San Marcos

Ciencia

Henri Kagan y Kenso Soai ganan el Nobel de Química por explicar cómo la vida selecciona su versión de las moléculas 'espejo'

El fénix planetario: astrónomos descubren un nuevo mundo que renació de las cenizas de su estrella

Buenas noticias para la ciencia en América Latina: un país ingresa a una red mundial que investiga el clima y los océanos de la Antártida

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Luis Galarreta pide al Senado "mejorar" el pedido de facultades aprobado por la Cámara de Diputados

Lourdes Alcorta tras pedido de diputados de respetar las facultades aprobadas: “Es una majadería estar pidiendo algún gesto"

Ministro de Defensa: No hay plata para la compra de tanques coreanos