Denuncian al músico Mac Salvador de grave delito durante su última gira en EE.UU.: “Jovencitas sobre todo…” Mac Salvador enfrenta graves acusaciones tras ser denunciado por su expromotora en el programa 'Legalmente con Karla Viso', quien asegura que el intérprete pidió la compañía de menores en EE. UU. y ejerció maltrato contra ella y los músicos de su orquesta.

Mac Salvador es acusado de solicitar la compañía de menores de edad durante su último concierto en Estados Unidos. El cantante de música andina fue denunciado públicamente por Ruth Maribel Inca, la productora que lo llevó al país norteamericano, debido a que el intérprete requirió la presencia de jóvenes. Asimismo, la denunciante denunció acoso sexual callejero por parte del artista, mientras él permanecía en ese país.

La gerente de la compañía mencionó para el programa 'Legalmente con Karla Viso' que el cantante requería atenciones, mientras permanecía en el exterior. Dentro de estas consideraciones se encontraba el pedido de jóvenes con el fin de brindarle compañía. "Flaquitas, bonitas, jovencitas sobre todos. Me gustan chibolitas", mencionó el intérprete durante el audio expuesto por su expromotora.



Exproductora de Mac Salvador lo denuncia públicamente por hostigamiento

Ruth Maribel Inca señaló que el intérprete mostró una pésima actitud frente al tiempo que ellos permanecieron juntos en su estancia en Estados Unidos. Asimismo, indicó haber sufrido maltrato psicológico por parte de él, detallando que fue víctima de discriminación.

"Él me miraba de mala forma. Uno de sus músicos me comentó ‘Esta serra** nos trajo’. Se ponía agresivo todo el tiempo, nos gritaba". Todo el tiempo me trataba mal, me humillaba, me discriminaba”, expresó la denunciante en el nuevo programa de Karla Viso. Adicionalmente mostró un video del intérprete mencionando estar grabando un video bajo su responsabilidad, mientras ambos mantenían una discusión.

Ruth Maribel Inca asegura que Mac Salvador maltrataba a sus músicos

Tras denunciar las agresiones sufridas por Salvador, su exproductora mencionó que el intérprete también hostigaba a sus compañeros de gira, quienes solicitaron ser apartados del cantante debido a los requerimientos que hacía como también por el hostigamiento que recibían.

"Ellos se sentían mal, lloraban. Se comía cuando él quería. Ellos no querían estar definitivamente cerca de él. Me decían, ‘Por favor, aléjanos de él, búscanos otro lugar’. Él los maltrataba psicológicamente, verbalmente, emocionalmente. Desde insultos, humillaciones. Ellos tenían que hacer lo que él pedía", expresó la promotora.