Grupo 5 llega a Zaca TV: cuándo y a qué hora ver en vivo la entrevista de la orquesta en 'Somos lo que somos' La aclamada orquesta Grupo 5, liderada por Christian Yaipén, cerrará a lo grande la segunda temporada de 'Somos lo que somos', programa conducido por Giacomo Benavides y otros influencers de Zaca TV.

'Somos lo que somos', de Zaca TV, cerrará su segunda temporada en noviembre con la presencia de Grupo 5. | Foto: composición LR/Instagram

'Somos lo que somos', de Zaca TV, cerrará su segunda temporada en noviembre con la presencia de Grupo 5. | Foto: composición LR/Instagram Foto: composición LR/Instagram

Grupo 5 será el encargado de poner el broche final a la segunda temporada de 'Somos lo que somos'. La reconocida orquesta de cumbia fue anunciada como invitada especial del último programa de Zaca TV, noticia que despertó la emoción de los conductores y seguidores del espacio digital.

La participación de la agrupación liderada por Christian Yaipén llega en medio de una agenda impresionante. En las últimas semanas, Grupo 5 se encargó de cerrar la misa de despedida del papa León XIV en Las Palmas, además de mantener un intenso calendario de presentaciones dentro y fuera del país.

Confirman presencia del Grupo 5 en Zaca TV

La confirmación llegó a través de una publicación compartida por Zaca TV y Grupo 5 en Instagram. En el mensaje, el canal celebró la presencia de la agrupación para el cierre de temporada con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "¡Nuestros 11:11 fueron escuchados! Este viernes 27 de noviembre tenemos el lujo de cerrar la segunda temporada con la presencia de Grupo 5. Eternamente agradecidos con ustedes porque puedan acompañarnos".

La noticia también provocó la reacción inmediata de los integrantes del programa. 'Somos lo que somos' está conformado por Giacomo Benavides, Doménico Benavides, Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado, más conocida en redes sociales como Mafe Sin R. Entre todos, Giacomo fue uno de los más entusiastas y expresó públicamente su expectativa por compartir pantalla con una de las agrupaciones más populares del Perú.

Cuándo, a qué hora y dónde ver a Grupo 5 en vivo

La esperada participación de Grupo 5 formará parte de la edición especial que cerrará la segunda temporada del programa de streaming. La transmisión en vivo se realizará viernes 27 de noviembre a través del canal oficial de YouTube ZacaTVOnline.

El espacio comenzará a las once.00 a. m. y se extenderá hasta las 12.30 p. m., horario habitual de ‘Somos lo que somos’. Los usuarios podrán seguir el stream de forma gratuita desde cualquier dispositivo con acceso a YouTube. Durante la emisión, la orquesta compartirá con los conductores y participará en las dinámicas preparadas para el episodio de despedida.