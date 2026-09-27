Angelina Jolie y Brad Pitt donaron US$100,000 en 2007 para crear un centro médico en Duk, Sudán del Sur, contribuyendo a la asistencia sanitaria en una región con escasos recursos. | Composición LR/AFP/Sudan Tribune/The Citizen

Angelina Jolie y Brad Pitt donaron US$100,000 en 2007 para crear un centro médico en Duk, Sudán del Sur, contribuyendo a la asistencia sanitaria en una región con escasos recursos. | Composición LR/AFP/Sudan Tribune/The Citizen

Angelina Jolie y Brad Pitt destinaron US$100.000 en 2007 para impulsar la creación de un centro médico en el condado de Duk, territorio perteneciente a Sudán que actualmente integra Sudán del Sur. La donación de los intérpretes hollywoodenses respaldó un proyecto destinado a proveer asistencia sanitaria en un área castigada por la falta de infraestructura asistencial.

Años después, la directiva del recinto divulgó un informe sobre los millares de pacientes asistidos que evidenció el impacto social alcanzado. Pese a tales avances asistenciales, la trayectoria de la institución sufrió el embate directo del conflicto bélico que sacudió a la nación africana.

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¿Cómo financiaron Angelina Jolie y Brad Pitt el primer centro médico moderno en Sudán?

John Dau, refugiado y superviviente de la guerra civil sudanesa cuya trayectoria quedó reflejada en el documental 'God Grew Tired of Us' —donde Pitt ejerció como productor ejecutivo—, impulsó la creación de la Duk Lost Boys Clinic. El activista buscaba resolver el desamparo sanitario en su tierra natal, un territorio desprovisto de servicios de salud básicos para la población local.

El apoyo financiero de la Jolie-Pitt Foundation permitió la construcción y operación de la Duk Lost Boys Clinic. Foto: AFP

En marzo de 2007, la entidad benéfica Direct Change hizo público un aporte económico de 100.000 dólares por parte de la Jolie-Pitt Foundation. De acuerdo con el reporte difundido por CBS News, "el dinero ayudaría a financiar la fase final de construcción y el funcionamiento" del dispensario, proyectado para asistir a 150.000 habitantes del condado.

Dau manifestó su gratitud por el respaldo monetario con la expectativa de incentivar más ayuda hacia la reconstrucción regional. El complejo asistencial inició operaciones en mayo de aquel año con consultas gratuitas, consolidándose mediante el soporte financiero del entonces matrimonio de Hollywood y la administración del propio líder comunitario.

¿Cómo evolucionó la clínica de Duk seis años después del apoyo de Brad Pitt y Angelina Jolie?

A finales de 2013, la John Dau Foundation reportó que el centro médico en Sudán del Sur acumuló 119.313 atenciones desde su inauguración. Esa labor incluyó partos, esquemas de vacunación infantil y tratamientos contra la malaria, tuberculosis y VIH. Las cifras correspondieron al funcionamiento acumulado de la institución y no se limitaron al financiamiento inicial de 100.000 dólares otorgado por la célebre pareja.

Poco tiempo después, el estallido de la guerra civil impactó gravemente el establecimiento. Dau denunció saqueos, destrozos en la infraestructura física y el despojo total de insumos médicos. Pese a las pérdidas materiales, la organización mantuvo la asistencia sanitaria activa para auxiliar a las poblaciones locales y desplazadas en diversas áreas del país.

La posterior ruptura de los actores no extinguió la Jolie-Pitt Foundation, entidad que figuró registrada con desembolsos benéficos reportados hasta 2024. Sin embargo, dichos balances fiscales no confirman la continuidad del patrocinio monetario hacia la red hospitalaria de Duk. El trabajo posterior que reseña la fundación del refugiado sudanés pertenece en exclusiva a su propia labor humanitaria.