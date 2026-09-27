Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOPortugal vs Noruega EN VIVO HOY: transmisión del partido de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland por la Nations League 2026
Mundo

En 2007, Angelina Jolie y Brad Pitt donaron US$100.000 para una clínica: 6 años después, se logró atender a más de 119.000 pacientes

La Duk Lost Boys Clinic, impulsada por John Dau, brindó servicios como atención prenatal y tratamientos contra enfermedades infecciosas. En 2014, fue atacada debido a la nueva guerra civil.

Angelina Jolie y Brad Pitt donaron US$100,000 en 2007 para crear un centro médico en Duk, Sudán del Sur, contribuyendo a la asistencia sanitaria en una región con escasos recursos.
Angelina Jolie y Brad Pitt donaron US$100,000 en 2007 para crear un centro médico en Duk, Sudán del Sur, contribuyendo a la asistencia sanitaria en una región con escasos recursos. | Composición LR/AFP/Sudan Tribune/The Citizen
Por
google iconLa República en Google

Angelina Jolie y Brad Pitt destinaron US$100.000 en 2007 para impulsar la creación de un centro médico en el condado de Duk, territorio perteneciente a Sudán que actualmente integra Sudán del Sur. La donación de los intérpretes hollywoodenses respaldó un proyecto destinado a proveer asistencia sanitaria en un área castigada por la falta de infraestructura asistencial.

Años después, la directiva del recinto divulgó un informe sobre los millares de pacientes asistidos que evidenció el impacto social alcanzado. Pese a tales avances asistenciales, la trayectoria de la institución sufrió el embate directo del conflicto bélico que sacudió a la nación africana.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Explorer, el exoesqueleto español que podrá acompañar a niños al colegio y al parque como alternativa a las sillas de ruedas

lr.pe

¿Cómo financiaron Angelina Jolie y Brad Pitt el primer centro médico moderno en Sudán?

John Dau, refugiado y superviviente de la guerra civil sudanesa cuya trayectoria quedó reflejada en el documental 'God Grew Tired of Us' —donde Pitt ejerció como productor ejecutivo—, impulsó la creación de la Duk Lost Boys Clinic. El activista buscaba resolver el desamparo sanitario en su tierra natal, un territorio desprovisto de servicios de salud básicos para la población local.

El apoyo financiero de la Jolie-Pitt Foundation permitió la construcción y operación de la Duk Lost Boys Clinic. Foto: AFP

El apoyo financiero de la Jolie-Pitt Foundation permitió la construcción y operación de la Duk Lost Boys Clinic. Foto: AFP

En marzo de 2007, la entidad benéfica Direct Change hizo público un aporte económico de 100.000 dólares por parte de la Jolie-Pitt Foundation. De acuerdo con el reporte difundido por CBS News, "el dinero ayudaría a financiar la fase final de construcción y el funcionamiento" del dispensario, proyectado para asistir a 150.000 habitantes del condado.

Dau manifestó su gratitud por el respaldo monetario con la expectativa de incentivar más ayuda hacia la reconstrucción regional. El complejo asistencial inició operaciones en mayo de aquel año con consultas gratuitas, consolidándose mediante el soporte financiero del entonces matrimonio de Hollywood y la administración del propio líder comunitario.

Puedes ver

Alejandro Sanz compró 32 hectáreas en uno de los paisajes más singulares de España: tiene bosque y una casa donde componía sus canciones

lr.pe

¿Cómo evolucionó la clínica de Duk seis años después del apoyo de Brad Pitt y Angelina Jolie?

A finales de 2013, la John Dau Foundation reportó que el centro médico en Sudán del Sur acumuló 119.313 atenciones desde su inauguración. Esa labor incluyó partos, esquemas de vacunación infantil y tratamientos contra la malaria, tuberculosis y VIH. Las cifras correspondieron al funcionamiento acumulado de la institución y no se limitaron al financiamiento inicial de 100.000 dólares otorgado por la célebre pareja.

Poco tiempo después, el estallido de la guerra civil impactó gravemente el establecimiento. Dau denunció saqueos, destrozos en la infraestructura física y el despojo total de insumos médicos. Pese a las pérdidas materiales, la organización mantuvo la asistencia sanitaria activa para auxiliar a las poblaciones locales y desplazadas en diversas áreas del país.

La posterior ruptura de los actores no extinguió la Jolie-Pitt Foundation, entidad que figuró registrada con desembolsos benéficos reportados hasta 2024. Sin embargo, dichos balances fiscales no confirman la continuidad del patrocinio monetario hacia la red hospitalaria de Duk. El trabajo posterior que reseña la fundación del refugiado sudanés pertenece en exclusiva a su propia labor humanitaria.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lo que ocurre bajo la arena cada noche: las pulgas de mar mueven hasta 50 kg de arena por metro de playa al día, según estudio

En 2007, Angelina Jolie y Brad Pitt donaron US$100.000 para una clínica: 6 años después, se logró atender a más de 119.000 pacientes

Alineaciones Portugal vs Noruega EN VIVO HOY: transmisión del partido de Cristiano Ronaldo y Erling Haaland por la Nations League 2026

Mundo

Venezuela libera a 39 presos políticos tras el segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno y la oposición

Cientos acampan en Madrid en protesta por la crisis de vivienda tras el desalojo de una mujer de 87 años

Irán desafía a Trump y mantiene sus condiciones para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

“El Miraflores que yo conocía no se parece en nada al de ahora”, sostiene candidato al distrito de Ahora Nación, el físico Ricardo Giesecke

"Quiero que el vecino tome decisiones con nosotros", propone candidato a Miraflores y opositor a Canales, Renato Otiniano

Voces desde el riesgo: crónica de una noche con periodistas regionales que resisten