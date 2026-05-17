Estas son las 5 playas más hermosas del mundo en 2026, según ranking internacional: ninguna se encuentra en América Latina
El listado internacional premió playas con baja intervención humana y naturaleza preservada. Varias de las elegidas carecen de grandes hoteles o accesos sencillos, una característica que las convirtió en refugios paradisíacos.
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Las playas más hermosas del mundo en 2026 ya fueron seleccionadas por un ranking internacional que evaluó destinos costeros con aguas cristalinas, paisajes naturales y entornos alejados del turismo masivo. La lista de The World’s 50 Best Beaches reúne lugares paradisíacos que destacan por conservar su esencia y ofrecer experiencias únicas frente al mar.
Desde Filipinas hasta Fiyi, las mejores playas del mundo comparten características como arena blanca, escenarios vírgenes y ecosistemas protegidos. Ninguna ubicación de América Latina logró ingresar al top 5 de este año, dominado por destinos de Asia, Europa, Oceanía y África que sobresalen por su tranquilidad y belleza natural.
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¿Cuáles son las 5 playas más hermosas del mundo?
El ranking internacional destacó destinos costeros que combinan exclusividad, biodiversidad y paisajes impresionantes. Estas playas fueron reconocidas por especialistas y viajeros debido a sus aguas transparentes, acceso limitado y capacidad de preservar ambientes naturales prácticamente intactos.
- Entalula Beach (Palawan, Filipinas)
Considerada la mejor playa del mundo en 2026, sobresale por sus acantilados de piedra caliza, arena blanca y mar azul intenso. Solo puede visitarse en barco, lo que mantiene un ambiente tranquilo y exclusivo.
- Fteri Beach (Kefalonia, Grecia)
Ubicada en el mar Jónico, esta costa se caracteriza por su difícil acceso y su entorno aislado. Sus aguas turquesas y acantilados blancos crean uno de los paisajes más impactantes de Europa.
- Wharton Beach (Australia Occidental, Australia)
Situada en la bahía Duke of Orleans, ofrece arenas claras y un océano cristalino ideal para surf y natación. Además, es conocida por su ambiente relajado y la presencia frecuente de delfines.
- Nosy Iranja (Madagascar)
Este destino africano conecta dos islas mediante un banco de arena de 2 kilómetros visible durante la marea baja. El lugar también funciona como refugio natural para tortugas marinas.
- Mamanuca Beach (Isla Vomo, Fiyi)
Rodeada de palmeras y vegetación tropical, destaca por sus aguas calmadas y extensas franjas de arena blanca. La escasa infraestructura turística permite disfrutar de un entorno silencioso y natural.