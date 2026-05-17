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Estas son las 5 playas más hermosas del mundo en 2026, según ranking internacional: ninguna se encuentra en América Latina

El listado internacional premió playas con baja intervención humana y naturaleza preservada. Varias de las elegidas carecen de grandes hoteles o accesos sencillos, una característica que las convirtió en refugios paradisíacos.

El ranking internacional de THE WORLD’S 50 BEST BEACHES 2026 reveló las playas más hermosas del mundo, destacando su belleza natural y entornos únicos.
El ranking internacional de THE WORLD’S 50 BEST BEACHES 2026 reveló las playas más hermosas del mundo, destacando su belleza natural y entornos únicos. | Foto: Dall-E
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Las playas más hermosas del mundo en 2026 ya fueron seleccionadas por un ranking internacional que evaluó destinos costeros con aguas cristalinas, paisajes naturales y entornos alejados del turismo masivo. La lista de The World’s 50 Best Beaches reúne lugares paradisíacos que destacan por conservar su esencia y ofrecer experiencias únicas frente al mar.

Desde Filipinas hasta Fiyi, las mejores playas del mundo comparten características como arena blanca, escenarios vírgenes y ecosistemas protegidos. Ninguna ubicación de América Latina logró ingresar al top 5 de este año, dominado por destinos de Asia, Europa, Oceanía y África que sobresalen por su tranquilidad y belleza natural.

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¿Cuáles son las 5 playas más hermosas del mundo?

El ranking internacional destacó destinos costeros que combinan exclusividad, biodiversidad y paisajes impresionantes. Estas playas fueron reconocidas por especialistas y viajeros debido a sus aguas transparentes, acceso limitado y capacidad de preservar ambientes naturales prácticamente intactos.

  • Entalula Beach (Palawan, Filipinas)
    Considerada la mejor playa del mundo en 2026, sobresale por sus acantilados de piedra caliza, arena blanca y mar azul intenso. Solo puede visitarse en barco, lo que mantiene un ambiente tranquilo y exclusivo.
  • Fteri Beach (Kefalonia, Grecia)
    Ubicada en el mar Jónico, esta costa se caracteriza por su difícil acceso y su entorno aislado. Sus aguas turquesas y acantilados blancos crean uno de los paisajes más impactantes de Europa.
  • Wharton Beach (Australia Occidental, Australia)
    Situada en la bahía Duke of Orleans, ofrece arenas claras y un océano cristalino ideal para surf y natación. Además, es conocida por su ambiente relajado y la presencia frecuente de delfines.
  • Nosy Iranja (Madagascar)
    Este destino africano conecta dos islas mediante un banco de arena de 2 kilómetros visible durante la marea baja. El lugar también funciona como refugio natural para tortugas marinas.
  • Mamanuca Beach (Isla Vomo, Fiyi)
    Rodeada de palmeras y vegetación tropical, destaca por sus aguas calmadas y extensas franjas de arena blanca. La escasa infraestructura turística permite disfrutar de un entorno silencioso y natural.
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