El ranking internacional de THE WORLD’S 50 BEST BEACHES 2026 reveló las playas más hermosas del mundo, destacando su belleza natural y entornos únicos. | Foto: Dall-E

El ranking internacional de THE WORLD’S 50 BEST BEACHES 2026 reveló las playas más hermosas del mundo, destacando su belleza natural y entornos únicos. | Foto: Dall-E

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Las playas más hermosas del mundo en 2026 ya fueron seleccionadas por un ranking internacional que evaluó destinos costeros con aguas cristalinas, paisajes naturales y entornos alejados del turismo masivo. La lista de The World’s 50 Best Beaches reúne lugares paradisíacos que destacan por conservar su esencia y ofrecer experiencias únicas frente al mar.

Desde Filipinas hasta Fiyi, las mejores playas del mundo comparten características como arena blanca, escenarios vírgenes y ecosistemas protegidos. Ninguna ubicación de América Latina logró ingresar al top 5 de este año, dominado por destinos de Asia, Europa, Oceanía y África que sobresalen por su tranquilidad y belleza natural.

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¿Cuáles son las 5 playas más hermosas del mundo?

El ranking internacional destacó destinos costeros que combinan exclusividad, biodiversidad y paisajes impresionantes. Estas playas fueron reconocidas por especialistas y viajeros debido a sus aguas transparentes, acceso limitado y capacidad de preservar ambientes naturales prácticamente intactos.