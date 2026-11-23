Atentado en Colombia: al menos doce heridos deja explosión de coche bomba en el centro de la ciudad La detonación ocurrió frente a la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, y ocasionó graves daños en edificaciones cercanas.

Al menos 12 heridos deja la explosión de un coche bomba frente a la Gobernación del Meta. Foto: Composición LR

Al menos 12 heridos deja la explosión de un coche bomba frente a la Gobernación del Meta. Foto: Composición LR

La noche del lunes 23 de noviembre se registró una explosión frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, Colombia, que dejó al menos 12 personas heridas y provocó importantes daños materiales en el centro de la ciudad. La detonación se produjo en inmediaciones de la Plaza Los Libertadores y afectó la infraestructura de la sede departamental, así como establecimientos comerciales y otros inmuebles de la zona.

De acuerdo con información preliminar, el atentado habría sido perpetrado mediante un coche bomba. El coronel Germán Ayala, asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, informó que la mayoría de los afectados eran trabajadores de vigilancia de la Gobernación. Mientras tanto, organismos de emergencia continúan con las labores de inspección para evaluar los daños y descartar la presencia de otras víctimas.

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Explosión frente a la Gobernación del Meta deja al menos 12 heridos en Villavicencio

El atentado ocurrió alrededor de las 9.30 p. m. de este lunes, en inmediaciones de la sede de la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio. La explosión generó una fuerte onda expansiva que alcanzó distintas edificaciones y establecimientos comerciales del sector.

De acuerdo con lo informado por el asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, los afectados fueron evacuados. Asimismo, indicó que dos establecimientos comerciales quedaron completamente destruidos y que se registraron afectaciones en un radio aproximado de 500 metros.

Ante la magnitud de la emergencia, los Bomberos de Villavicencio pidieron a los habitantes evitar acercarse al centro de la ciudad mientras continúan las labores de atención. Además, reportaron el colapso estructural del edificio de la Gobernación del Meta, por lo que se realizan inspecciones para evaluar las condiciones de seguridad de la infraestructura afectada.

La explosión también ocasionó daños en otros inmuebles cercanos y obligó a restringir el tránsito en el sector. Las autoridades y los organismos de socorro mantienen las verificaciones entre los escombros para descartar la presencia de más personas afectadas, además de investigar las circunstancias del ataque y esclarecer quiénes estarían detrás de lo ocurrido.

Presidente de Colombia se pronuncia tras atentado contra la Gobernación del Meta

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el atentado a través de su cuenta de X. En un primer mensaje, confirmó que se había registrado un ataque con explosivos contra la sede departamental y señaló que esperaba los reportes oficiales para conocer el alcance de la emergencia.

Posteriormente, el mandatario atribuyó el hecho al narcoterrorismo y sostuvo que los responsables buscarían intimidar a su Gobierno para obligarlo a retroceder en su política de seguridad y retomar un proceso de negociación. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no habían confirmado la participación de una organización armada específica.

Comunicado del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella. Foto: X

"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo", escribió De la Espriella. También aseguró que su administración utilizará las capacidades de la Fuerza Pública para perseguir a quienes estén detrás del ataque.

"Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública", manifestó.