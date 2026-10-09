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Compra una parcela de más de 3.000 metros cuadrados en España e instala una casa móvil con ruedas, pero la Fiscalía pide 15 meses de prisión

La normativa urbanística española impone límites a la instalación de casas móviles en terrenos rústicos, como demuestra un caso en Málaga que ha atraído la atención pública.

La normativa urbanística española impone límites a la instalación de casas móviles en terrenos rústicos, como se evidenció en un caso en Málaga.
La normativa urbanística española impone límites a la instalación de casas móviles en terrenos rústicos, como se evidenció en un caso en Málaga. | Foto: Magnific
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Comprar un terreno rústico y colocar una casa móvil puede parecer una alternativa sencilla para aprovechar una parcela, pero la normativa urbanística española establece límites. Un caso ocurrido en Málaga ha puesto el foco en los requisitos legales para instalar este tipo de estructuras.

El propietario adquirió en 2022 una parcela de más de 3.000 metros cuadrados en el municipio de Casabermeja y colocó una casa móvil de segunda mano. Ahora, la Fiscalía solicita 15 meses de prisión por un presunto delito contra la ordenación del territorio, aunque el caso todavía está pendiente de resolución judicial.

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Una casa móvil con ruedas que, según el propietario, era para guardar herramientas

El hombre sostiene que la estructura no debe considerarse una construcción porque tiene ruedas, carece de cimientos y puede retirarse en cuestión de minutos. Según la defensa, su intención era utilizarla para guardar herramientas agrícolas y cultivar una pequeña huerta, no para vivir en ella.

Sin embargo, la Fiscalía considera que la instalación podría vulnerar la normativa urbanística aplicable al terreno. El propietario también sostiene que nunca residió en la parcela ni estuvo empadronado allí, argumentos que forman parte de la defensa presentada en el procedimiento.

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El Supremo establece límites para instalar casas móviles en suelo rústico

La legislación urbanística española no exime automáticamente de obtener una licencia por el hecho de que una estructura tenga ruedas o pueda desmontarse. El Tribunal Supremo ha señalado que las casas móviles pueden recibir un tratamiento similar al de las viviendas prefabricadas y estar sujetas a autorización urbanística.

En Andalucía, la construcción de viviendas aisladas en suelo rústico común puede permitirse en determinados supuestos y bajo condiciones específicas, mientras que el suelo protegido tiene restricciones más estrictas. Por ello, antes de instalar una casa móvil o prefabricada, es fundamental comprobar la clasificación del terreno y consultar los permisos exigidos por el ayuntamiento.

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