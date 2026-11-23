John F. Kennedy, expresidente de EE. UU., dejó una reflexión sobre la responsabilidad de los ciudadanos: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti” El discurso, escrito por el propio Kennedy, subraya la importancia de la participación ciudadana y el servicio a la nación, invitando a cada ciudadano a contribuir al bienestar colectivo.

John F. Kennedy pronunció una de las frases más recordadas de la historia política durante su discurso de investidura como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 1961. Ante miles de asistentes en Washington D. C., el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para asumir un papel activo en el futuro de su país.

"Y así, mis compatriotas estadounidenses: no preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país", expresó al cerrar su intervención. La reflexión, originalmente pronunciada en inglés, resumió su invitación a priorizar el compromiso ciudadano y el servicio a la nación.

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¿Dónde pronunció John F. Kennedy la famosa frase?

La declaración formó parte del discurso inaugural que Kennedy ofreció en las escalinatas del Capitolio, en Washington D. C., después de asumir como el presidente número 35 de EE. UU. El texto completo está disponible en los archivos de la Administración Nacional de Archivos y Registros de EE. UU.

Según el organismo, el mensaje fue elaborado por el propio mandatario y tuvo como uno de sus ejes la participación de los ciudadanos en el servicio público. La frase más recordada apareció en el tramo final de la ceremonia, cuando el mandatario se dirigió directamente a sus compatriotas.

¿Qué quiso transmitir Kennedy con su reflexión?

Con estas palabras, el presidente planteó que la relación entre una persona y su país no debía limitarse a esperar beneficios o respuestas del Estado. También invitó a cada ciudadano a preguntarse qué podía aportar al bienestar colectivo y a la defensa de la libertad.

La intervención concluyó con un llamado que amplió esa responsabilidad más allá de Estados Unidos: Kennedy pidió a los ciudadanos del mundo pensar en lo que podían hacer juntos por la libertad. Así, su discurso convirtió la participación y el compromiso colectivo en ideas centrales de su mensaje presidencial.