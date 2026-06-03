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España invertirá 206 millones de euros en infraestructura histórica para esta provincia: construirán 9 túneles y 2 viaductos

El proyecto incluye nueve túneles y dos viaductos, con una longitud de 8.5 kilómetros y más de 5.7 kilómetros subterráneos. Se busca mejorar la conectividad en Gran Canaria.

La nueva carretera, que abarcará 8,5 km, promete reducir los tiempos de viaje en 30 minutos.
La nueva carretera, que abarcará 8,5 km, promete reducir los tiempos de viaje en 30 minutos. | Foto: Dall-E
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En España, la provincia de Las Palmas se prepara para culminar una de las obras de infraestructura más ambiciosas de las últimas décadas en las Islas Canarias. Se trata de la segunda fase de la carretera Agaete–La Aldea, un proyecto que contempla la construcción de nueve túneles y dos grandes viaductos con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial en el oeste de Gran Canaria.

La inversión necesaria para completar esta infraestructura ha sido actualizada hasta alcanzar los 206 millones de euros, superando las estimaciones iniciales. Una vez finalizada, la nueva vía permitirá reducir significativamente los tiempos de desplazamiento y sustituirá uno de los tramos de carretera más complejos y peligrosos de la isla.

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Nueve túneles y dos viaductos transformarán la movilidad en Gran Canaria

La nueva carretera tendrá una longitud total de 8.5 kilómetros, de los cuales 5.7 kilómetros discurren bajo tierra a través de nueve túneles. Además, el proyecto incluye la construcción de los viaductos de La Palma y El Risco, considerados dos de las estructuras más importantes de toda la actuación.

El viaducto de La Palma contará con 110 metros de longitud y alcanzará una altura máxima de 28 metros, mientras que el viaducto de El Risco será mucho más extenso, con 572 metros de longitud y una altura de hasta 88 metros. Las obras de ambas estructuras comenzaron en noviembre de 2025 y forman parte de la fase final del proyecto.

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La obra reducirá tiempos de viaje y mejorará la seguridad vial

Los nueve túneles ya han sido excavados y revestidos, por lo que actualmente se trabaja en la instalación de sistemas de control, electrificación, seguridad y pavimentación. Algunos tramos ya se encuentran operativos, entre ellos el túnel Ingeniero José Luis Martínez Cocero–Risco de Faneque, que entró en funcionamiento en febrero de 2024.

La nueva infraestructura permitirá eliminar gran parte del antiguo recorrido por la carretera GC-200, una vía conocida por atravesar zonas de riesgo en los acantilados del Risco de Faneque. Según las previsiones oficiales, el trayecto entre Agaete y La Aldea se reducirá en aproximadamente 30 minutos, lo que mejorará la movilidad de residentes, transportistas y visitantes, además de reforzar la integración territorial de toda la isla de Gran Canaria.

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