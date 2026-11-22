Eva Ayllón, Deyvis Orosco y Milena Warthon juntos en concierto libre por el Día Mundial de la Respuesta al Sida La Explanada de Agua Dulce se convertirá en el recinto del Día Mundial de la Respuesta al Sida este 29 de noviembre. Aquí te dejamos todo lo que debes saber del evento gratuito donde se presentará Eva Ayllón, Deyvis Orosco, entre otros artistas.

Ernesto Pimentel se presentará en el evento por el Día Mundial de la Respuesta al Sida. Composición LR. Instagram

Ernesto Pimentel se presentará en el evento por el Día Mundial de la Respuesta al Sida. Composición LR. Instagram

La música peruana se suma a una causa social. Eva Ayllón, Deyvis Orosco y Milena Warthon encabezarán el Concierto por el Día Mundial de la Respuesta al Sida. El espectáculo de ingreso libre organizado por AHF Perú junto a la asociación Dignidad desarrollará la edición de 2026 bajo el lema “La música nos une en una promesa: informarnos, prevenir y actuar frente al VIH y el sida”.

La jornada busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevención del VIH. Además, tiene el objetivo de brindar información oportuna acerca de la etapa avanzada de esta infección de transmisión sexual. El evento contará con pruebas rápidas gratuitas, consejería, información preventiva, entrega de preservativos y vinculación a tratamiento según el interés de cada asistente.

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¿Dónde y cuándo será el evento por el Día Mundial de la Respuesta al Sida?

El concierto gratuito, respaldado por el creador del popular personaje 'Chola Chabuca', se llevará a cabo el 29 de noviembre en la Explanada de la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos. De acuerdo con las organizaciones encargadas del show, el ingreso será libre para el público asistente.

Respecto a los horarios, el acceso al recinto estará habilitado desde las 12.00 p. m., mientras que el inicio del espectáculo musical está programado para las 3.00 p. m. Se recomienda a los asistentes acudir con anticipación a la explanada chorrillana para asegurar un buen lugar y participar de la jornada de concientización.

El evento por el Día Mundial de la Respuesta al Sida será de acceso libre. Composición LR. Instagram

¿Quiénes serán los artistas invitados en el show presentado por Ernesto Pimentel?

El evento de concientización reunirá sobre un mismo escenario a figuras de distintos géneros de la música nacional. Entre los músicos confirmados destacan la reconocida intérprete criolla Eva Ayllón, el cantante de cumbia Deyvis Orosco y la artista de pop andino Milena Warthon.

La lista de artistas se completa con lo mejor del género tropical peruano. Dentro de las agrupaciones que se unirán al encuentro están Son Tentación, Orquesta Candela, Orquesta Papillón y Marisol.