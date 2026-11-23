La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, y de su esposa, Rocío Caballero Bosch, en el marco de la investigación penal por el caso Ueno Bank. Ambos estarían vinculados con hechos como lavado de activos y administración en provecho propio, de acuerdo con el pedido firmado por cinco fiscales del Ministerio Público.

La medida se produjo después de un procedimiento en una empresa, donde las autoridades incautaron documentos relacionados con una firma presuntamente vinculada a Francisco Peña. La pesquisa busca esclarecer una operación inmobiliaria de 2023 entre Pear SRL y la entonces Financiera Ueno, que posteriormente se convirtió en Ueno Bank. Hasta el momento de la información, ninguno de los dos familiares había sido imputado formalmente.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

La pesquisa apunta a vínculos con Ueno Bank y Grupo Vázquez

La investigación se centra en la adquisición de un inmueble de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por cerca de US$3 millones. La operación salió a la luz tras la declaración ante la Fiscalía de Julio Rey, exvicepresidente segundo de Ueno Bank, quien cumple prisión preventiva por este caso. Según su testimonio, Pear SRL estaría relacionada con Francisco Peña y habría adquirido el predio.

El martes anterior a la orden de detención, fiscales y policías también registraron las viviendas de Francisco y Manuel Peña, hermanos del exmandatario. Durante el operativo de este lunes, agentes impidieron que Francisco saliera de su domicilio antes de la llegada de la comitiva fiscal.

El comisario Víctor Presentado explicó que la Policía recibió instrucciones para mantener bajo custodia a quienes estaban en el lugar. "Estamos evitando que salgan personas a la vía pública para que se ejerza la investigación fiscal con la comitiva fiscal. Quedan en custodia estas personas", declaró.

Santiago Peña también está imputado por asociación criminal

El expresidente afronta una causa por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La Fiscalía sostiene que habría adquirido en marzo de 2019 unas 1.500 acciones preferidas de Credicentro, posteriormente Ueno Holding, por G.1.500 millones.

La investigación también alcanza al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y a otros exdirectivos de la institución. El Ministerio Público señala que, tras dejar la presidencia de Financiera Ueno en agosto de 2023, Carvallo fue designado por Santiago Peña como titular del BCP en septiembre de ese año.

La defensa cuestiona su destitución ante la Corte Suprema

El abogado Ricardo Preda presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución del Senado que declaró culpable a Santiago Peña y lo apartó de la Presidencia el 6 de noviembre de 2026. En este sentido, sostiene que se vulneraron garantías constitucionales relacionadas con el derecho a la defensa y el debido proceso.

El exmandatario cumple detención preventiva en la Prisión Militar de Viñas Cue. El juez Osmar Legal dispuso que tenga condiciones de reclusión iguales a las de los demás internos y que pueda compartir espacios con personas que no estén vinculadas con la misma causa, siempre que se respeten las medidas de seguridad.