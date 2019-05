La historia de la madre trans peruana que crió al hijo de su novio abandonado por su mamá

“No sos madre solo por parirlo, sino por criarlo, por entenderlo, por estar ahí cuando se enferma, por aconsejarlo, y estar presente”, dice Silvana, la mujer transexual peruana que crió en Argentina a un niño cuya madre lo abandonó cuando era apenas un bebé.

Silvana llegó a la ciudad de Buenos Aires cuando era adolescente ya que acompañó a un amigo que deseaba hacerse una operación de cambio de sexo, no obstante, se encandiló tanto por la ciudad que decidió a quedarse a vivir.

Ella se empleó en locales nocturnos, aunque debido a que aún era aún no era mayor de edad le fue difícil ser aceptada al inicio. “Fingí que era más grande para que me permitieran la entrada a un boliche de chicas trans, con eso podía pagar la habitación en la que dormía”, cuenta en una extensa entrevista al portal Todo Noticias.

En 1991 conoció a Néstor mientras caminaba por la calle, no tenían miedo a mostrarse juntos a pesar de la época y mientras la relación duró seis años, Silvana mantuvo buena relación con su suegra. “En ese momento no se hablaba de adopción, por eso no pensábamos en hijos. En 1997 terminamos la pareja, pero yo seguía en contacto con la madre de él”, revela.

Al separarse, Néstor decidió entablar una relación con una mujer con la cual tuvo un hijo, sin embargo, ella los abandonó cuando el niño tenía poco más de un año, así que decidió llamar a Silvana para contarle su caso. “La mujer se había ido de la casa. Se había quedado solo con un bebé y necesitaba ayuda. Nos encontramos y como nos seguíamos queriendo, volvimos a intentarlo”, cuenta.

Silvana revela que formar un hogar con el hombre que quiere ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida. “El bebé tenía un año y tres meses. Me cambió la vida. Nos volvimos una familia”.

El niño ahora ya es un adolescente que cumple 18 años en unos meses, se llama Roberto Carlos y si bien siempre llamó tía a Silvana el vínculo que se formó entre ellos es de madre e hijo. “Soy la madre del corazón porque yo lo crié. Su mamá lo abandonó por problemas personales, su desaparición fue muy traumática para él porque siempre supo que lo había dejado. La tenencia la tiene su papá y ella jamás volvió. Siempre le preguntamos si quiere buscarla, pero no tiene ganas”.

La mujer transexual de 46 años revela que aconseja al joven que estudie y ella es un gran ejemplo. Apenas hace tres años regresó a las aulas para terminar el bachillerato y hasta ingresó a la universidad en Argentina para estudiar una carrera.

“Doy gracias a Dios por haber vuelto con Néstor que me apoyó siempre a pesar del qué dirán y por mi hijo al que le di todo mi amor. Quizás en algún momento mi pareja hubiera querido tener otro tipo de familia, pero esta es la suya, la nuestra. Puede ser que la gente hable, está esa idea aún del prejuicio, pero qué saben ellos de nosotros y de nuestro amor”, finaliza Silvana.