Bruce Willis compró 3 hectáreas en el Caribe y cuatro años después las convirtió en un exclusivo complejo con tres casas y cuatro piscinas
El lujoso complejo incluye tres viviendas, cuatro piscinas, un pabellón de yoga y un parque infantil. La residencia principal cuenta con cinco dormitorios y una sala de cine.
Bruce Willis llegó a tener uno de los refugios privados más exclusivos del Caribe, ubicado en la paradisíaca isla de Parrot Cay, en las Islas Turcas y Caicos. El actor adquirió el terreno en el año 2000 y decidió transformarlo por completo.
Durante los cuatro años posteriores a la compra, el actor construyó un complejo frente al mar que iba mucho más allá de una casa de vacaciones. La propiedad llegó a reunir tres viviendas, cuatro piscinas y numerosos espacios diseñados para disfrutar del entorno tropical.
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Una propiedad de lujo frente al mar Caribe
La parcela adquirida por el actor nacido en Alemania tenía una extensión aproximada de 3 hectáreas y estaba situada en Parrot Cay, una pequeña isla privada entre Providenciales y North Caicos. El también cantante dedicó cuatro años a desarrollar allí su exclusivo refugio.
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El complejo estaba formado por tres viviendas con un total de 11 habitaciones, además de amplias terrazas y espacios exteriores cubiertos. La residencia principal contaba con cinco dormitorios, una sala de cine y una gran zona de estar conectada con el exterior.
Cuatro piscinas, un pabellón de yoga y una historia especial
La propiedad también contaba con cuatro piscinas, un pabellón de yoga junto a la playa y un parque infantil con un barco pirata. Su diseño combinaba grandes espacios abiertos con una estética inspirada en Asia para aprovechar las vistas del océano.
El lugar tuvo además un significado especial para el actor y Emma Heming, quienes renovaron allí sus votos matrimoniales en 2019. Poco después, el exclusivo refugio salió al mercado por 33 millones de dólares y finalmente fue vendido por 27 millones.