Borja Iglesias, delantero español del Celta de Vigo, revela que votará por correo en las elecciones del 29-N porque tiene partido: “Sí, votaré” En una entrevista con GQ España, Iglesias reflexiona sobre el papel de los deportistas en la sociedad y las consecuencias de expresar sus opiniones en temas sociales y políticos.

Iglesias solicitó el voto por correo para ejercer su derecho antes del partido, destacando la importancia de la participación ciudadana.

Iglesias solicitó el voto por correo para ejercer su derecho antes del partido, destacando la importancia de la participación ciudadana. Foto: AS

El futbolista español Borja Iglesias confirmó que participará en las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre, pese a que ese día tiene un compromiso deportivo con el Celta de Vigo. En una entrevista con la revista GQ España, el delantero explicó que solicitó el voto por correo para poder ejercer su derecho antes de disputar el encuentro.

"Pues he solicitado el voto por correo porque tengo partido. O sea que sí votaré, lo haré antes", señaló el atacante. Además de hablar sobre su participación en los comicios, Iglesias reflexionó acerca de su posicionamiento público, las consecuencias de expresar sus opiniones y el papel de los futbolistas en la sociedad.

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Borja Iglesias explica por qué decidió posicionarse públicamente

El delantero reconoció que expresar sus opiniones sobre asuntos sociales y políticos puede generar tanto muestras de apoyo como rechazo entre los aficionados. Sin embargo, considera que los deportistas cuentan con una plataforma importante para transmitir mensajes y contribuir a determinadas causas.

Uno de los episodios que marcó su posicionamiento fue el caso Rubiales, en el que respaldó las reivindicaciones de las jugadoras de la selección española. Iglesias admitió que sabía que esa decisión podía tener consecuencias personales, pero sostuvo que era más importante impulsar el cambio que mantenerse al margen.

El delantero del Celta de Vigo también habla del Mundial y Lamine Yamal

Durante la entrevista, Iglesias recordó su experiencia en el Mundial de 2026 y explicó que llevó una cámara para registrar distintos momentos de la competición. Lo que comenzó como una iniciativa espontánea terminó convirtiéndose en un proyecto audiovisual que, según el futbolista, permite mostrar el recorrido del equipo hasta conquistar el torneo.

El atacante también destacó el talento de Lamine Yamal, sobre quien recordó el impacto que le causaron sus primeros entrenamientos juntos. "Las primeras veces que entrené con Lamine fue como, este chaval es otra cosa, ¿no? ¿Qué está pasando aquí?", comentó. Además, valoró el vínculo que la selección española logró construir con aficionados de distintas ciudades y sectores sociales.