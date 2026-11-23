La excongresista postuló con la Alianza Electoral Venceremos y obtuvo el 33,269% de los votos válidos. | Difusión

La excongresista postuló con la Alianza Electoral Venceremos y obtuvo el 33,269% de los votos válidos. | Difusión

Verónika Mendoza fue proclamada oficialmente como gobernadora regional electa del Cusco para el periodo 2027-2030. El Jurado Electoral Especial (JEE) de dicha región formalizó su elección tras concluir el proceso electoral y la revisión de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La excongresista postuló con la Alianza Electoral Venceremos y obtuvo el 33,269% de los votos válidos, de acuerdo con el cómputo final al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Con ese resultado superó el 30% que exige la legislación electoral para ganar una elección regional sin necesidad de una segunda vuelta.

La entrega de credenciales formaliza su condición de autoridad electa y le permite iniciar las coordinaciones para la transferencia de gestión.

Mendoza asumirá el Gobierno Regional del Cusco en enero de 2027, cuando concluya la actual administración, y tendrá a su cargo la conducción de una región integrada por 13 provincias.

Denuncian suplantación de identidad para ofrecer puestos de trabajo

La proclamación de Mendoza coincidió con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito del Cusco por presuntas estafas laborales contra trabajadores del Gobierno Regional.

La Alianza Electoral Venceremos y el equipo legal de la gobernadora electa señalaron que personas desconocidas utilizaron su identidad para solicitar dinero a servidores de la institución.

Según la denuncia, los responsables emplearon WhatsApp y códigos QR para exigir pagos de S/1.500 a trabajadores, bajo la falsa promesa de garantizarles estabilidad o continuidad laboral.

Ante estos hechos, Mendoza solicitó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas involucradas, pericias informáticas y la intervención de la Policía especializada.