Serenazgo interviene fiesta de cumpleaños de Christian Cueva y Magaly Medina revela qué pasó: “Siempre habrá problemas” Christian Cueva celebró sus 35 años junto a Pamela Franco, su abogado y Lucho Mi Barrunto, pero la fiesta en una lujosa casa de Cieneguilla terminó con la intervención de serenazgo.

Christian Cueva celebró sus 35 años con una fiesta en una exclusiva casa de Cieneguilla, donde estuvo acompañado de su pareja, Pamela Franco. Entre los invitados estuvieron su abogado Samir Villaverde, su amigo Lucho Mi Barrunto y el futbolista Carlos Zambrano. Sin embargo, el festejo se dio en medio de problemas, pues personal de serenazgo llegó al lugar tras recibir quejas de los vecinos.

Según informó Magaly Medina en su programa, la celebración comenzó la noche del domingo 22 de noviembre y seguía hasta la tarde del lunes 23 de noviembre desde las 2.00 p. m. La reunión incluyó varias orquestas, cuando los agentes municipales acudieron al inmueble para atender los reclamos de los residentes de la zona.

Magaly Medina revela por qué serenazgo intervino en fiesta de Christian Cueva

Magaly Medina presentó imágenes del cumpleaños de Christian Cueva, en las que se observa al futbolista junto a Pamela Franco disfrutando de la música de una orquesta. Incluso, el jugador se animó a cantar durante la reunión, que contó con varios grupos musicales y numerosos invitados.

"Está celebrando su cumpleaños en estos momentos en una casa en Cieneguilla y esta celebración habría empezado ayer en la noche y hoy se habría retomado el fiestón a eso de las 2 de la tarde. Tanto ha sido el ruido que han hecho que han sido visitados por serenazgo", contó la conductora.

El equipo de serenazgo llegó alrededor de las 7 de la noche tras recibir las quejas de los vecinos. Durante la intervención, los agentes midieron el volumen con un sonómetro y registraron 70 decibeles, cuando el límite permitido era de 60.

Además, indicaron que el inmueble ya había recibido varias multas y no tenía autorización para organizar este tipo de eventos. "Esta casa es reiterativa. Se le ha puesto multa tras multa y no tiene permiso para realizar esta clase de eventos", declaró uno de los trabajadores municipales.

Magaly Medina critica a Cueva por incomodar a los vecinos

La conductora también contó que un vecino llegó a reclamar porque no podía estacionar su vehículo debido a la cantidad de personas y autos que ocupaban la zona. Incluso, según relató, algunas orquestas estaban instaladas en plena calle, lo que generó más molestias entre los residentes de Cieneguilla.

"Es que donde Cueva está, siempre habrá problemas. Nunca puede pasar una actividad en tranquilidad sin molestar a las demás personas. Siempre algo debe pasar", cuestionó Magaly Medina. Finalmente, la periodista puso en duda quién era el propietario de la vivienda y quién había organizado el festejo. "¿De quién es la casa, quién se lo hizo? Tampoco", finalizó.