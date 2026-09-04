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Petroleras del yacimiento Sea Lion desafían a Javier Milei mientras Reino Unido reafirma su soberanía sobre Malvinas

Las compañías aseguraron que sus licencias continúan vigentes con el respaldo del gobierno británico. Señalaron que el desarrollo del proyecto no se verá afectado por la postura argentina.

Las petroleras mantienen que no habrá impactos en su exploración. Foto: Proactive Investors.
Las petroleras mantienen que no habrá impactos en su exploración. Foto: Proactive Investors.
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Las empresas a cargo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, descartaron que las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei vayan a modificar sus planes de desarrollo y extracción. Rockhopper Exploration, del Reino Unido, y Navitas Petroleum, de Israel, sostuvieron que sus licencias continúan vigentes y cuentan con el respaldo de Londres.

En un comunicado conjunto difundido tras el discurso presidencial, las compañías afirmaron que las autorizaciones concedidas por el gobierno de las islas fueron legalmente otorgadas y que no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto.

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El mensaje de las petroleras también dejó en claro el respaldo que reciben de Reino Unido. Según señalaron, la licencia de exploración tiene el apoyo total y continuo del Gobierno británico.

La posición argentina sostiene que la explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes se realiza sobre un territorio cuya soberanía es objeto de una disputa pendiente. En ese marco, la administración de Javier Milei anunció medidas destinadas a sancionar a empresas y responsables que intervengan en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

Cabe recordar que Rockhopper ya había sido sancionada por Argentina en 2013, mientras que Navitas recibió una sanción administrativa en 2022 por actividades vinculadas con la exploración hidrocarburífera en la zona.

El proyecto no es el único emprendimiento petrolero que genera tensión. También existen permisos exploratorios vinculados con otras compañías, entre ellas la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Sea Lion se encuentra en la cuenca norte de las Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago, y todavía atraviesa su etapa de exploración. Si el proyecto llega a la producción comercial, representará un nuevo escenario en la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas.

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Londres responde al reclamo argentino

Mientras las petroleras ratificaban su hoja de ruta, el Gobierno británico respondió directamente al discurso de Milei y volvió a defender su posición histórica sobre el archipiélago.

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que las declaraciones del mandatario argentino reflejan más la política interna de Argentina que la situación de las islas. “Las Malvinas son británicas porque los residentes de las Malvinas eligen ser británicos”, afirmó. Además, agregó que el compromiso británico con el archipiélago es absoluto e inamovible.

En la misma línea se pronunció el canciller Ed Miliband, quien aseguró que la posición de Londres es inquebrantable y defendió el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. En la misma línea, agregó que el Reino Unido considera primordial el derecho de los isleños a decidir su futuro.

Las autoridades británicas de las islas también utilizaron como argumento el referéndum celebrado en 2013. Según recordaron, el 99,8% de los votantes optó por mantener el vínculo con el Reino Unido.

La consulta se convirtió nuevamente en uno de los principales argumentos utilizados por Londres para defender su postura frente al reclamo argentino.

La disputa, sin embargo, excede el resultado de aquella votación. Argentina sostiene históricamente que la cuestión de soberanía debe resolverse entre ambos Estados y cuestiona la aplicación del principio de autodeterminación a la población de las islas.

Los mercados reflejaron el impacto inicial

Las declaraciones de Rockhopper y Navitas no evitaron una reacción inmediata de los mercados. Durante la jornada del viernes, las acciones de Rockhopper en la Bolsa de Londres llegaron a registrar una caída superior al 5%, mientras que los títulos de Navitas retrocedieron alrededor de 2% en Tel Aviv.

Pese a esa reacción financiera, las compañías sostuvieron que no prevén consecuencias materiales sobre el proyecto ni cambios en el calendario previsto.

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