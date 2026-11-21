Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados: ICE arrestó a 4 extranjeros en Metairie bajo esta insólita razón Un operativo federal en Metaire, Luisiana, llevó al arresto de cuatro inmigrantes por incumplimientos migratorios y evaluarán cada caso de manera individual.

Hace unos días, un grupo de agentes federales realizó una intervención masiva en Metaire, Luisiana, que terminó con el arresto de cuatro personas extranjeras. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el proceso estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que recorrió el área metropolitana de Nueva Orleans para localizar a personas que incumplen las disposiciones migratorias o permanecen en el país sin autorización.

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ICE arrestó a cuatro inmigrantes por esta insólita razón

Se conoció que los detenidos fueron identificados como Wilmer Eduardo Norales Rochez y Pablo Neptaly Galindo Rodríguez, ambos de nacionalidad hondureña; Samuel Aníbal Ávila Alfaro, ciudadano salvadoreño; y Enrique Manuel Martínez Zeledón, originario de Nicaragua.

De acuerdo a la información difundida por el DHS, este despliegue de agentes formó parte de una operación de control migratorio focalizado. Estas intervenciones buscan identificar a inmigrantes indocumentados que presuntamente incumplieron las leyes federales de inmigración o registran antecedentes judiciales.

En este sentido, ha llamado la atención la historia de cuatro inmigrantes. Uno de ellos es el caso de Samuel Aníbal Ávila Alfaro que fue detenido debido a que ya contaba con una orden final de deportación, emitida por un juez de inmigración el 19 de enero del 2023. Cabe mencionar que los registros federales indicaban que ya había sido detenido anteriormente por la Patrulla Fronteriza el 20 de mayo de 2013.

Por otro lado, Enrique Manuel Martínez Zeledón también fue detenido por tener antecedentes judiciales en Luisiana. Su expediente incluye cargos por agresión, agresión agravada y entrada o permanencia ilegal en una vivienda durante una emergencia o desastre.

Asimismo, los ciudadanos hondureños Wilmer Eduardo Norales Rochez y Pablo Neptaly Galindo Rodríguez fueron detenidos, pero el comunicado inicial no detalló si se registraban condenas penales previas. Sus detenciones estuvieron relacionadas con presuntas infracciones de las leyes migratorias vigentes en EE.UU.

¿Qué pasará con los inmigrantes detenidos por el ICE?

Luego del operativo en Metairie, los cuatro centroamericanos han quedado bajo la custodia federal mientras el ICE realiza los procedimientos administrativos correspondientes. Las autoridades indicaron que aún estarán detenidos hasta que se programen sus audiencias migratorias.

Por último, este tipo de intervenciones forman parte del ICE y están dirigidas a personas que, según las autoridades, incumplen con las disposiciones federales de inmigración; sin embargo, cada expediente se evalúa de manera individual, por lo que las situaciones migratorias de los detenidos no son iguales y su destino puede ser diferente.