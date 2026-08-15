El actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, un año después de compartir que tenía afasia.. | Foto: composición LR/Vogue/Gage Skidmore

El actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, un año después de compartir que tenía afasia.. | Foto: composición LR/Vogue/Gage Skidmore

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La reaparición pública de Bruce Willis conmovió al mundo en medio de la batalla que libra contra la demencia frontotemporal. El actor de 71 años asistió a la boda de su hija Tallulah, fruto de su relación con Demi Moore, celebrada el 8 de agosto en la residencia familiar de Sun Valley, Idaho. Su presencia fue descrita como uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

La imagen difundida por Vogue y replicada por medios internacionales muestra al intérprete sonriente, acompañando a los novios en un entorno íntimo y lleno de felicidad. La confirmación de su asistencia disipó la incertidumbre previa y generó una ola de reacciones en redes sociales.

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El regreso de Bruce Willis en medio de su enfermedad

La boda de la artista Tallulah Willis y el músico Justin Acee había sido reportada días antes, pero la presencia de Bruce Willis era una incógnita. Finalmente, Vogue, medio con la exclusiva del evento, confirmó que el actor estuvo allí y lanzó la foto del momento. La imagen muestra a la estrella junto a los novios: Tallulah apoya su cabeza en el hombro de su padre mientras Justin sostiene la mano del intérprete con afecto. La propia Tallulah compartió la instantánea en redes sociales con un mensaje breve: “Un momento tierno con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”.

Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah, fruto de su relación con Demi Moore. Foto: Vogue

En la ceremonia también estuvieron Demi Moore —madre de las tres hijas mayores de Bruce—, reconocida actriz de 63 años con quien mantiene un vínculo cercano pese a que se divorciaron en 2000. También se reportó la presencia de la modelo Emma Heming, esposa de Willis desde 2009, junto a sus dos hijas menores. La celebración incluyó además la participación de la banda Coldplay, que ofreció un show especial para los novios y sus invitados.

Bruce Willis y su batalla contra la demencia frontotemporal

El actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, tras haber anunciado un año antes que padecía afasia. Desde entonces, su familia se convirtió en su principal soporte y demostraron su unión frente a la adversidad. Demi Moore y Emma Heming, junto a sus cinco hijas, han estado presentes en cada etapa de su tratamiento.

La enfermedad lo obligó a retirarse de la actuación, lo que significó el fin de una carrera marcada por éxitos en el cine de acción. Su último trabajo fue en la película 'Asesino implacable' (2023), cinta que cerró su trayectoria en la gran pantalla.