Bolivia abre una investigación por los audios de Cerimedo sobre presuntas conversaciones con el entorno de Rodrigo Paz La investigación involucra a la primera dama y varios ministros, con 1.108 audios y numerosos videos hallados en el celular de Cerimedo, quien está detenido por otros cargos.

La Fiscalía de Bolivia investiga los audios de Fernando Cerimedo sobre presuntas conversaciones con Rodrigo Paz

La Fiscalía de Bolivia investiga los audios de Fernando Cerimedo sobre presuntas conversaciones con Rodrigo Paz AFP

La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación sobre los audios atribuidos a Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, que contienen presuntas conversaciones con integrantes del Gobierno y personas del entorno familiar del mandatario. El fiscal interino José Armando Urioste anunció la conformación de una comisión de fiscales para establecer la autenticidad de las grabaciones y determinar si existen hechos que deban ser investigados.

Las conversaciones filtradas apuntan a una posible influencia política de Cerimedo en decisiones del Gobierno boliviano, además de supuestos contactos con funcionarios y familiares del jefe de Estado. Urioste señaló que ninguna persona está excluida de una eventual citación y que las diligencias buscarán aclarar las circunstancias relacionadas con los archivos.

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Primera dama podría ser citada a declarar

Entre las personas mencionadas en las grabaciones figura María Elena Urquidi, esposa de Rodrigo Paz. También aparecen referencias a ministros, entre ellos Mauricio Zamora, titular de Obras Públicas, y Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, además de Catalina Paz, hija del presidente.

El fiscal José Armando Urioste indicó que la comisión evaluará a quiénes debe convocar durante el proceso. La investigación también busca establecer si las conversaciones revelan presuntas gestiones sobre contrataciones estatales, cambios en mandos policiales o decisiones dentro del Ejecutivo.

En septiembre, el vicepresidente Edmand Lara presentó una denuncia por supuesto tráfico de influencias contra la primera dama, a partir de una conversación atribuida a ella. Sin embargo, el contenido de los audios todavía requiere verificación especializada.

Peritaje halló 1.108 audios en el celular incautado

Un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) registró 1.108 archivos de audio en el teléfono incautado a Cerimedo. El análisis también identificó 688 videos, cerca de 2.000 llamadas y 5.840 contactos. El inventario de archivos no confirma por sí mismo la autenticidad ni el contenido de cada grabación.

Algunas revisiones de fact checking no encontraron indicios de generación mediante inteligencia artificial en determinados audios. No obstante, todavía no existe una autenticación especializada que permita confirmar de manera definitiva su origen.

La Fiscalía dispuso una comisión para avanzar con las pericias informáticas y esclarecer las circunstancias de las conversaciones difundidas desde finales de agosto.

Cerimedo sigue detenido por tentativa de feminicidio

El exasesor permanece bajo detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro desde agosto, por el caso de Nadia Beller, su expareja y abogada que sobrevivió a un ataque armado atribuido a dos sicarios contratados.

Cerimedo, de 45 años, también afronta otras investigaciones, entre ellas una por presunto enriquecimiento ilícito. Antes de su llegada a Bolivia, fue estratega de comunicación de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y trabajó con figuras políticas de otros países de la región.