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Mike Tyson compró una mansión por US$3 millones y 30 años después la propiedad está a la venta por casi US$10 millones

Ubicada en Farmington, la impresionante propiedad de 4.740 metros cuadrados incluye 19 dormitorios, siete cocinas, un casino y hasta un helipuerto, y destaca entre las propiedades de lujo.

La mansión de Mike Tyson en Connecticut, adquirida en 1996 por US$3 millones, está de vuelta al mercado por US$9,9 millones, casi el triple de su compra original.
La mansión de Mike Tyson en Connecticut, adquirida en 1996 por US$3 millones, está de vuelta al mercado por US$9,9 millones, casi el triple de su compra original. | Foto: USA Today
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Mike Tyson compró en 1996 una impresionante mansión en Connecticut por cerca de US$3 millones. Tres décadas después, la propiedad volvió al mercado inmobiliario con un precio de US$9,9 millones, casi el triple de aquella inversión.

La finca, ubicada en Farmington, tiene unos 4.740 metros cuadrados y reúne características poco habituales incluso entre las grandes propiedades de lujo. Cuenta con 19 dormitorios, siete cocinas, un casino, una discoteca y hasta un helipuerto propio.

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La mansión que Mike Tyson compró por US$3 millones

Tyson adquirió la residencia en 1996 y permaneció como propietario durante siete años, antes de venderla al rapero 50 Cent por US$4,1 millones en 2003. El músico utilizó la propiedad como inversión y allí grabó su álbum 'The Massacre'.

La mansión fue construida originalmente en 1985 y posteriormente recibió importantes reformas. En 2019, Casey y Shera Askar la compraron por US$2,9 millones e invirtieron más de US$3 millones en renovar sus instalaciones antes de volver a ponerla en venta.

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Una propiedad de 4.740 metros cuadrados con casino y discoteca

La enorme residencia cuenta con 19 dormitorios, siete cocinas, múltiples salas de juegos, canchas deportivas y una piscina exterior. También dispone de un spa con piscina cubierta, sauna, sala de vapor, espacio para masajes y peluquería.

Entre sus instalaciones más llamativas están el casino, un estudio de grabación, una sala de cine privada y el Club TKO, una discoteca que Tyson instaló personalmente. La propiedad tiene además un helipuerto, un estanque con muelle y una cocina comercial equipada para grandes reuniones.

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