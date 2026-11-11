Javier Milei despidió entre lágrimas al papa León XIV antes de su viaje a Perú: "Gracias por esto. Esta es su casa" El sumo pontífice dejó Argentina rumbo a Lima en el avión Pontifex Maximus, despedido en el Aeropuerto de Ezeiza por Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se emocionó durante la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto de Ezeiza. | Foto: AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, se emocionó durante la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto de Ezeiza. | Foto: AFP

El presidente argentino, Javier Milei, se emocionó hasta las lágrimas durante la despedida al papa León XIV este miércoles 11 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Antes del despegue rumbo a Perú, el jefe de Estado manifestó su gratitud por el encuentro: “Gracias por esto, esta es su casa siempre”.

El acto ceremonial concluyó una intensa agenda protocolar por Buenos Aires, Córdoba y Luján, lugar donde el obispo de Roma ofreció su última liturgia con un llamado hacia la paz social. Tras este periplo por tierras trasandinas, la máxima autoridad de la Iglesia católica iniciará una visita pastoral en suelo peruano hasta el próximo lunes 16 de noviembre.

Video destacado 🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

León XIV concluyó su visita a la Argentina tras varias jornadas marcadas por multitudinarias celebraciones religiosas. Foto: AFP

La emotiva despedida del papa León XIV por parte de Milei en Argentina

El mandatario argentino protagonizó una emotiva despedida al papa León XIV al pie de la escalerilla del avión. Con lágrimas en los ojos, el mandatario estrechó las manos del pontífice y le reafirmó su gratitud por la visita apostólica. El medio El Doce recogió las declaraciones textuales del jefe de Estado: “Gracias por esto. Esta es su casa; lo esperamos. Gracias”. Inmediatamente después de ese intercambio afectuoso, el sumo pontífice abordó la aeronave con destino a la ciudad de Lima.

Milei acompañó visiblemente conmovido al papa hasta la escalera del avión comercial. Foto: AFP

La ceremonia contó con momentos artísticos y protocolares significativos antes del despegue. Según La Noticia 1, un coro infantil interpretó la canción religiosa 'Alma misionera' para homenajear al líder religioso. Asimismo, Cadena 3 detalló que la máxima autoridad trasandina recibió al visitante a su llegada desde Luján y ofreció su compañía a lo largo de una breve caminata hacia el saludo final destinado a los fieles congregados en el lugar.

Milei acompañó al papa León XIV hasta el avión oficial tras concluir su agenda en Luján. Foto: AFP

La comitiva oficial del Ejecutivo contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del canciller Pablo Quirno. Una vez que el pontífice ingresó a la nave, Milei apretó en un abrazo a su hermana, luego al ministro de Relaciones Exteriores y culminó el evento con un afectuoso gesto tripartito entre los tres representantes gubernamentales.

Karina Milei despidió al Santo Padre con un comunicado en X: "Despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV". Foto: AFP

Tras el despegue del avión, Karina Milei despidió en redes sociales al santo padre al término de su histórica visita pastoral de cuatro días por Argentina. "Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV. ¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos. Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino", se lee.

La despedida de Karina Milei al papa León XIV. Foto: X

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV en su visita oficial a Perú?

El pontífice iniciará su recorrido este miércoles con la recepción en la Base Aérea del Callao a las 5.30 p. m. La pauta inicial contempla la bienvenida en Palacio de Gobierno, el diálogo con la jefatura del Estado y una reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. El jueves 12 encabezará actos junto al obispado en el Centro Histórico de Lima, además de una vigilia juvenil y universitaria en el Estadio Monumental.

La itinerancia continuará el viernes 13 en Chiclayo para presidir un acto litúrgico en las Pampas de Pimentel, sumado a encuentros con la diócesis y la comunidad académica. El sábado 14 prevé la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, un oficio eucarístico en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, y la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, un encuentro de oración reportado por la Agencia Andina.

El domingo 15, el obispo de Roma congregará a los fieles en Saqsaywaman, Cusco, donde rezará el Ángelus frente a la catedral. Posteriormente, viajará a Pucallpa con el fin de dialogar con misioneros y comunidades amazónicas, finalizando la fecha con una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. El lunes 16 asistirá a un centro de acogida para adultos mayores, ofrecerá la ceremonia de despedida en Las Palmas a las 10.30 a. m. y abordará el vuelo hacia Roma a la 1.45 p. m. desde el puerto del Callao.