¿Quién es Luren Márquez, la peruana que nos representará en el Miss Universo 2026? Nacida en Ica, Luren Márquez ha enfrentado retos en su carrera y aspira a llevar a Perú a lo más alto en el Miss Universo 2026. La candidata se enfrenta a otras más de 100 participantes.

Final de Miss Universo 2026, con la peruana Luren Márquez, se realizará en Puerto Rico el 24 de noviembre. | Foto: composición LR/Instagram

Final de Miss Universo 2026, con la peruana Luren Márquez, se realizará en Puerto Rico el 24 de noviembre. | Foto: composición LR/Instagram Foto: composición LR/Instagram

A pocos días de la gran final del Miss Universo 2026 en Puerto Rico, el nombre de Luren Márquez ha cobrado especial protagonismo entre los seguidores de los certámenes de belleza. La representante peruana no solo llega respaldada por su experiencia en televisión, moda y proyectos sociales, sino también por una historia personal marcada por la fe y la perseverancia.

Nacida en Ica y elegida como Miss Perú 2026, la modelo ha desarrollado parte de su carrera dentro y fuera del país. Su camino hacia el concurso internacional también estuvo marcado por momentos difíciles, decisiones que pusieron a prueba su trayectoria y el respaldo de sus coterráneos, quienes siguen de cerca su participación en busca de la corona universal.

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La vida de Luren Márquez en Perú y su conexión con el Señor de Luren

La devoción al Señor de Luren forma parte de la historia familiar de Luren Márquez. Según relató el periodista Luis F. Sánchez, de Diario Las Américas, su madre atravesó complicaciones durante el embarazo y, ante esa situación, pidió protección al santo patrono de Ica. Tras el nacimiento de su hija, decidió llamarla Luren como muestra de agradecimiento.

A sus 27 años, la modelo mantiene presente ese vínculo con sus raíces. Antes de viajar a Puerto Rico para representar al Perú, recibió una multitudinaria despedida en su tierra natal. Las actividades incluyeron una misa, encuentros con autoridades y una visita a una casa de acogida vinculada al Señor de Luren. La candidata describió esos días como una experiencia especialmente emotiva por las muestras de cariño de la población iqueña.

Final de Miss Universo 2026, con la peruana Luren Márquez, se realizará en Puerto Rico el 24 de noviembre.

Carrera de Luren Márquez y breve destitución del Miss Perú 2026

La actual Miss Perú 2026, Luren Márquez, construyó una carrera que va mucho más allá de los concursos de belleza. Se mudó sola a Miami en 2021 tras la muerte de su padre, una decisión que tomó en medio de la incertidumbre provocada por la pandemia. En Estados Unidos convalidó sus estudios de Administración de Empresas, continuó su formación académica en Comunicaciones en la Universidad Internacional de Florida (FIU) y encontró espacio en la televisión hispana como conductora y comentarista. Paralelamente, impulsó la promoción de diseñadores nacionales mediante la plataforma Moda Perú USA.

Su relación con los certámenes tampoco estuvo libre de sobresaltos. Después de quedar como primera finalista del Miss Perú 2024, recibió la responsabilidad de representar al país en el Miss Universo 2026. Meses más tarde, en agosto, se anunció su destitución por “incumplimiento de normas” y más alegatos; sin embargo, la decisión fue revertida días después, luego de que pidiera disculpas públicas a la directora Jessica Newton y a la organización. Desde entonces, retomó sus actividades como reina nacional y continuó su preparación para la competencia internacional.

Final de Miss Universo 2026, con la peruana Luren Márquez, se realizará en Puerto Rico el 24 de noviembre.

¿Cuándo y dónde ver a la peruana Luren Márquez en el Miss Universo 2026?

La edición número 75 del Miss Universo se realizará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. La transmisión para Latinoamérica estará disponible a través de Telemundo Internacional y por streaming mediante Universal+. Desde Perú, la gala principal comenzará a las 8.00 p. m. y marcará el momento más importante en la carrera de Luren Márquez, quien buscará colocar nuevamente al país entre las protagonistas del certamen mundial.