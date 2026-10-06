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Detienen en Alemania al exdirector del servicio de inteligencia August Hanning por sospechas de espionaje

La Fiscalía Federal alemana sostiene que un antiguo colaborador de Hanning le entregó cerca de 2.000 documentos, muchos de ellos clasificados, durante varios años y a cambio de una remuneración.

August Hanning, exdirector del servicio de inteligencia alemán (BND), ha sido arrestado por sospechas de espionaje y traición
August Hanning, exdirector del servicio de inteligencia alemán (BND), ha sido arrestado por sospechas de espionaje y traiciónZDF
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El exdirector del servicio de inteligencia exterior de Alemania (BND, por sus siglas en alemán), August Hanning, fue detenido bajo sospecha de espionaje, revelación de secretos de Estado, intento de traición y actividades a favor de un servicio de inteligencia extranjero, informó la Fiscalía Federal alemana. Un juez deberá decidir sobre su detención provisional.

Hanning, de 80 años, dirigió el BND entre diciembre de 1998 y noviembre de 2005, durante el gobierno de Gerhard Schröder. Después ocupó el cargo de secretario de Estado en el Ministerio del Interior hasta 2009, bajo la gestión de la entonces canciller Angela Merkel. Las autoridades también arrestaron a un antiguo colaborador suyo, identificado como Manfred D., por su presunta participación en la entrega de información reservada.

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Exjefe de gabinete también arrestado como cómplice

Según los investigadores, Manfred D. tuvo acceso durante años a documentos internos del BND, primero como jefe de gabinete de Hanning y después como colaborador de varios sucesores en la dirección del organismo. La Fiscalía sostiene que ambos acordaron, a más tardar en 2010, que D. obtendría información para su antiguo superior a cambio de una remuneración.

Los hallazgos apuntan a que el exfuncionario entregó a Hanning cerca de 2.000 documentos hasta mediados de 2022. Muchos contenían datos clasificados para uso interno del servicio de inteligencia alemán, incluidos materiales destinados a reuniones de altos funcionarios de ministerios y organismos de seguridad.

La Fiscalía acusa además a Hanning de utilizar parte de ese material durante su actividad de consultoría. En un caso, habría elaborado un análisis para un empleado de un servicio de inteligencia extranjero con información reservada del BND. Las autoridades aún no determinaron si ese contenido llegó a su destinatario.

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Caso Block originó la investigación sobre Hanning

La pesquisa contra el exdirector comenzó a partir de hallazgos obtenidos durante un registro realizado en septiembre de 2025 dentro del caso Christina Block. La empresaria hamburguesa enfrenta un proceso judicial en Hamburgo por la acusación de haber contratado a una empresa de seguridad israelí para trasladar a sus hijos desde Dinamarca durante una disputa por su custodia.

La Fiscalía Federal asumió la indagación en mayo de 2026. Según las informaciones citadas en el expediente, los investigadores también habrían intervenido los teléfonos de Hanning.

La operación incluyó registros en propiedades relacionadas con los dos sospechosos en Baviera, Renania del Norte-Westfalia y Berlín. Hanning fue arrestado en su domicilio de Nordwalde, cerca de Münster, mientras Manfred D. quedó bajo custodia en Baviera.

Durante años, Hanning había rechazado las acusaciones que lo vinculaban con un supuesto servicio secreto ruso y las calificó de absurdas. Las autoridades, sin embargo, no especificaron para qué organismo extranjero habría trabajado ni identificaron públicamente a un país como destinatario de la información.

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Comité parlamentario exige investigación exhaustiva

Las acusaciones provocaron reacciones dentro del Parlamento alemán. Marc Henrichmann, presidente del comité encargado de supervisar los servicios de inteligencia, afirmó que Alemania "no tolerará la traición de secretos".

"Quien se alíe con los enemigos de nuestra democracia liberal será descubierto", declaró Henrichmann a AFP. Konstantin von Notz, diputado opositor y miembro del mismo comité, calificó las acusaciones de "profundamente preocupantes" y reclamó una investigación "rápida y exhaustiva".

La trayectoria de Hanning incluye su paso por la Cancillería Federal antes de dirigir el BND y su posterior actividad privada. Tras su jubilación, trabajó como consultor y participó en empresas vinculadas con servicios de seguridad. Una de ellas, System 360, tuvo un papel en el caso de la familia Block, conexión que ahora forma parte de las pesquisas.

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