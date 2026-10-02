Ochenta años después de la Segunda Guerra Mundial, el submarino nazi U-864 y su carga de mercurio amenazan el ecosistema marino de Noruega. Las autoridades evalúan estrategias para neutralizar el riesgo.

Ochenta años después de la Segunda Guerra Mundial, el submarino nazi U-864 y su carga de mercurio amenazan el ecosistema marino de Noruega. Las autoridades evalúan estrategias para neutralizar el riesgo. Foto: KI-generiert/Euronews

Ochenta años después de la Segunda Guerra Mundial, frente a la isla de Fedje continúa el enigma del submarino nazi U-864. La nave transportaba alrededor de 67 toneladas de mercurio destinadas a Japón, material altamente nocivo que hoy contamina el ecosistema marino noruego. Frente a esa amenaza ambiental constante, las autoridades locales evalúan la estrategia idónea para neutralizar el tóxico cargamento sumergido.

En septiembre de 2026, la Administración Costera de Noruega (Kystverket) aconsejó sellar los restos junto con los sedimentos contiguos en lugar de extraerlos. Según la entidad, intentar recuperar la carga entraña un mayor riesgo de dispersión durante las operaciones, a pesar de que ambas opciones reducirían el peligro con el paso del tiempo.

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¿Qué ocurrió con el U-864 y qué riesgos esconde su carga bajo el mar?

El 9 de febrero de 1945, el submarino británico HMS Venturer torpedeó al sumergible alemán U-864 cerca de la isla noruega de Fedje. La nave nazi terminó dividida en dos secciones tras el impacto, causando el fallecimiento de sus 73 tripulantes a 150 metros de profundidad. De acuerdo con la entidad Kystverket, este hecho representa el primer caso conocido de un sumergible que hundió a otro mientras ambos navegaban bajo el agua.

El navío partió desde Alemania con destino a Japón, transportando material bélico y personal técnico. Aunque no hay registros oficiales del cargamento, archivos británicos revelan un pedido japonés de 1.867 recipientes, lo que equivaldría a un estimado de 65 a 67 toneladas de mercurio. La entidad Kystverket remarca que dicha cifra representa una estimación del envío original, no una medición de lo que permanece actualmente bajo el mar.

El barco naval noruego KNM Tyr halló la nave en 2003, confirmando la contaminación del suelo marino por la rotura de los envases durante el ataque. Misiones posteriores usaron fotogrametría e imágenes tridimensionales para analizar la estructura dañada. Recientes inspecciones descubrieron contenedores rotulados con la etiqueta «Almaden», término asociado a la célebre mina española proveedora del metal líquido.

¿Por qué el rescate del submarino con mercurio plantea un dilema ambiental?

En junio de 2026, las operaciones de Kystverket confirmaron la extracción técnica de 22 recipientes desde la sección de proa, con una estimación inicial de media tonelada de metal líquido recuperado. Las evaluaciones mostraron que el 80% de los envases examinados registraba fugas, además de hallar restos fuera de los depósitos, lo cual evidencia un impacto directo en los sedimentos marinos.

La complejidad radica en que intervenir el pecio incrementa las probabilidades de dispersar los contaminantes durante las maniobras. Hans Petter Mortensholm, director de preparación ambiental del organismo noruego, explicó que recuperar la carga implica un mayor riesgo de dispersión del mercurio mientras se realizan los trabajos. El informe técnico del 1 de septiembre determinó que retirar contenedores previo al sellado resulta una alternativa significativamente costosa e insegura.

La entidad aconseja sepultar definitivamente el naufragio y el fondo marino afectado como solución permanente. El Ministerio de Comercio, Industria y Pesca revisará la propuesta junto a un análisis complementario sobre el reflotamiento de la estructura y la remoción de torpedos, pues la decisión final requiere diferenciar entre extraer envases específicos y elevar la nave completa.