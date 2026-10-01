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Bolsonaro busca anular su condena por intento de golpe y alega fallas en las pruebas digitales

La defensa de Jair Bolsonaro presentó ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil un nuevo recurso para intentar anular la condena de 27 años y tres meses dictada contra el expresidente por su participación en el intento de golpe de Estado.

La defensa de Jair Bolsonaro ha solicitado al Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil la anulación de su condena
La defensa de Jair Bolsonaro ha solicitado al Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil la anulación de su condenaAFP
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La defensa de Jair Bolsonaro presentó una nueva revisión penal ante el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil para pedir la anulación de la condena de 27 años y tres meses que recibió por su participación en el intento de golpe de Estado. El recurso sostiene que hubo problemas con algunas pruebas digitales utilizadas durante el juicio y también solicita suspender la ejecución de la pena, por lo que el exmandatario podría quedar en libertad provisional mientras se estudia el pedido.

Bolsonaro cumple la condena bajo prisión domiciliaria. La nueva solicitud fue presentada el 25 de septiembre por el estudio jurídico de Celso Vilardi, que estuvo a cargo de su defensa durante el proceso por la trama golpista. El pedido llegó después de una disputa entre sus abogados. Un día antes, el equipo había solicitado la suspensión de la pena, pero retiró ese recurso horas después. Marcelo Bessa, otro de sus defensores, había abandonado el equipo la semana anterior.

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Informe técnico detecta irregularidades en cadena custodia

Uno de los principales argumentos del recurso se refiere a la forma en que fueron obtenidas y conservadas algunas pruebas digitales. La defensa cita un informe técnico que identifica “diversas irregularidades” en la cadena de custodia de determinados archivos.

En términos simples, la cadena de custodia permite comprobar de dónde salió una evidencia, cómo fue obtenida y qué ocurrió con ella antes de llegar al proceso judicial. Los abogados sostienen que en algunos casos no pudieron verificar por completo ese recorrido. El informe, sin embargo, no afirma que los archivos hayan sido adulterados.

Entre los elementos cuestionados aparecen mensajes de Signal del teniente coronel Mauro Cid, uno de los implicados en la investigación. La defensa afirma que algunas conversaciones fueron registradas mediante filmaciones de pantalla en lugar de una extracción forense de los datos.

Los abogados también señalan que no tuvieron acceso a los archivos originales del teléfono de Bolsonaro. Según su argumento, esa ausencia impidió realizar una revisión técnica completa del contenido y comprobar de manera independiente determinados elementos utilizados durante el proceso.

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Caso Moraes y Vorcaro respalda pedido de revisión

Para sustentar su solicitud, la defensa utiliza argumentos expuestos por el ministro Alexandre de Moraes en otro expediente, relacionado con una posible investigación sobre el propio magistrado y el exbanquero Daniel Vorcaro.

En ese caso, Moraes, Gilmar Mendes y Cristiano Zanin pidieron acceso al material multimedia completo que sirvió de base para un informe de la Policía Federal. La defensa de Bolsonaro sostiene que el mismo principio debía aplicarse en su proceso, con acceso suficiente a los archivos para revisar las evidencias antes de las audiencias.

El escrito cita una declaración de Moraes en la que señaló que no tenía “tiempo para analizar el material de la Policía Federal”. Los abogados establecen una comparación con el proceso contra el exmandatario, ya que los enlaces con material incautado llegaron el 14 y 15 de mayo, mientras las declaraciones de testigos comenzaron el 19.

Otro conjunto de archivos, relacionado con el general Mário Fernandes, fue recibido el 30 de mayo. Para los abogados, esos plazos dificultaron la revisión de los documentos y la preparación de la defensa durante las audiencias.

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Nunes Marques analizará nueva revisión penal de Bolsonaro

El nuevo recurso quedó a cargo del ministro Kassio Nunes Marques. El magistrado ya analiza otra revisión penal presentada en mayo contra la misma condena de Bolsonaro. Por ese antecedente, la defensa sostiene que corresponde que ambos pedidos sean tratados por el mismo integrante del STF.

La defensa también cuestiona una investigación previa relacionada con información falsa. De acuerdo con el recurso, ese expediente no fue enviado al pleno del Tribunal Supremo Federal cuando Bolsonaro todavía era presidente. Los abogados consideran que esa decisión habría incumplido las reglas internas del tribunal.

Con la nueva presentación, el equipo jurídico busca que el STF revise estos cuestionamientos y deje sin efecto la sentencia contra Bolsonaro. Además, solicita que la ejecución de la pena quede suspendida mientras se resuelve la revisión.

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