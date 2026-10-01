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¡Atención, ARMY! Club oficial de BTS en Lima advierte a fans sobre hostigamiento hacia los idols K-pop: “Rechazamos cualquier conducta de acoso”

El fanclub oficial BTS Perú exige a las seguidoras que no compartan ubicación ni actividades de la banda durante su estancia en Lima. "Ser una figura pública no elimina el derecho a la intimidad", señalan.

BTS Perú advierte que tomarán acciones contra cualquier conducta que amenace la seguridad e intimidad de los integrantes, subrayando que la privacidad es un derecho protegido por ley. Foto: Instagram.
BTS Perú advierte que tomarán acciones contra cualquier conducta que amenace la seguridad e intimidad de los integrantes, subrayando que la privacidad es un derecho protegido por ley. Foto: Instagram.
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Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, este jueves 1 de octubre el fanclub oficial BTS Perú exhortó a los seguidores de la agrupación surcoreana a respetar la privacidad de sus integrantes y del equipo que los acompaña durante su próxima visita a Lima, donde tienen previstas presentaciones los días 7, 8 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

La organización pidió a ARMY evitar acudir al aeropuerto o a los hoteles donde puedan hospedarse los artistas, así como abstenerse de seguir sus desplazamientos o compartir información sobre sus actividades en tiempo real. El llamado también estuvo dirigido a periodistas, medios de comunicación y creadores de contenido.

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FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

"La condición de medio de comunicación, periodista, creador de contenido o fan no constituye una autorización para invadir la privacidad, facilitar el seguimiento o difundir información personal de otra persona", señalaron en el pronunciamiento que compartieron a nombre de ARMY de Perú y LATAM.

Comunicado de fanclub de BTS en Lima.

Comunicado de fanclub de BTS en Lima. Foto: Instagram.

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ARMY advierte a fans de BTS en Lima

El fanclub agregó que mantendrá una postura firme frente a cualquier acción que pueda poner en riesgo la seguridad o intimidad de BTS. En ese sentido, indicaron que serán los primeros "en señalar, condenar y denunciar cualquier conducta que vulnere la privacidad o seguridad de BTS, independientemente de que provenga de un fan, creador de contenido o medio de comunicación".

"Desde BTS Perú Fan Club, rechazamos categóricamente cualquier conducta de acoso que vulnera la privacidad y seguridad de los miembros y su staff (...) La privacidad es un derecho protegido por ley y el respeto es nuestra responsabilidad", es el mensaje que dejaron en las redes sociales junto al comunicado.

Se insta a los fans a evitar acudir a aeropuertos y hoteles, así como a no seguir los movimientos de los artistas ni compartir información en tiempo real.

Se insta a los fans a evitar acudir a aeropuertos y hoteles, así como a no seguir los movimientos de los artistas ni compartir información en tiempo real. Foto: difusión.

Por último, BTS Perú recomendó que cualquier incidente relacionado con posibles vulneraciones de derechos sea comunicado directamente a BIGHIT MUSIC mediante el sistema HYBE Artist Rights Infringement Report System.

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