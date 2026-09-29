Lula pide a sus rivales retirar sus candidaturas antes de las elecciones de Brasil y dice que no tienen oportunidad

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió a sus rivales que retiren sus candidaturas antes de la primera vuelta de las elecciones de Brasil, al considerar que "no tienen ninguna oportunidad". El mandatario, de ochenta años y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores, hizo el llamado durante un mitin en Belém, capital de Pará.

Lula defendió su gestión y recordó los programas sociales impulsados durante sus tres mandatos. Ante miles de simpatizantes, aseguró que todavía existe una deuda con la población más pobre y prometió ampliar las escuelas de jornada completa y construir más universidades. “Si ya lo saben, por favor, digan a nuestros adversarios que retiren sus candidaturas porque no tienen ninguna oportunidad”, afirmó.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La contienda, sin embargo, aparece más ajustada de lo que sugirió el presidente. Los sondeos muestran una ventaja de Lula en la primera vuelta, aunque las mediciones anteriores registraron un empate técnico con Flávio Bolsonaro, senador e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. Más atrás figuran Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Renan Santos, todos por debajo del 5% de intención de voto.

El desempleo llega a un mínimo histórico

El escenario electoral coincidió con un dato favorable para el Gobierno. El IBGE informó que la tasa de desempleo de Brasil se situó en 5,3% durante el trimestre cerrado en agosto, el nivel más bajo para ese periodo desde 2012, cuando comenzó la actual metodología de medición.

El indicador descendió desde el 6,1% registrado en el trimestre terminado en marzo y cayó 0,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. La industria y la construcción estuvieron entre los sectores que más contribuyeron a la creación de puestos, con aumentos de 2% y 4,1%, respectivamente, frente al trimestre concluido en mayo.

La informalidad se mantuvo en 37,5% de la población ocupada. El dato económico llega pocos días antes de la primera vuelta, mientras Lula conserva una leve ventaja en las encuestas y enfrenta la posibilidad de una segunda vuelta.

Lula refuerza su discurso contra Trump

Durante la campaña, el mandatario también elevó sus críticas hacia Donald Trump y vinculó la disputa electoral con la defensa de la soberanía de Brasil. En redes sociales difundió una adaptación en portugués de una canción de Bad Bunny sobre la pérdida del territorio y la identidad cultural.

El video, que alcanzó casi siete millones de visualizaciones, incluye imágenes de Trump y termina con la voz de Lula con una frase sobre la soberanía popular. El presidente ya había advertido que Brasil “no cabe en el patio trasero de nadie” durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

La tensión coincide con los aranceles impuestos por Washington a productos brasileños. Lula también ha pedido a Trump que no intervenga en los comicios. El presidente estadounidense recibió este año a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca, aunque no ha respaldado públicamente su candidatura.

El presidente busca apoyo para el Senado

En Belém, Lula pidió además a sus aliados definir una estrategia común con miras a la elección del Senado. Su objetivo es evitar que los partidos afines al bolsonarismo obtengan más espacios en la Cámara Alta y facilitar eventuales cambios durante un nuevo mandato.

“Quiero acabar con el presupuesto secreto. Quiero reformar el sistema político. Quiero reformar el Poder Judicial. Y necesito gente muy comprometida con nuestro equipo”, declaró.

El presidente también defendió decisiones, entre ellas no impulsar obras de dragado para transportar carga por el río Tapajós, proyecto que se detuvo tras la movilización de pueblos indígenas. A la vez, prometió completar la pavimentación de un tramo de carretera en la Amazonía.

Durante el acto, Lula aludió además a Nuestra Señora de Aparecida y Nuestra Señora de Nazaré, en medio de la controversia que involucra a Flávio Bolsonaro. Afirmó que “nadie se burlará de Nuestra Señora de Aparecida” y cuestionó a la Iglesia Bautista de Lagoinha, dirigida por André Valadão, por sus presuntos vínculos financieros con Daniel Vorcaro, fundador de Banco Master.