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Empresas de apuestas piden suspender el veto de Lula ante el Supremo a pocos días de las elecciones en Brasil

Las empresas del sector pidieron al Supremo Tribunal Federal suspender la medida provisional de Lula que prohibió las apuestas deportivas, los casinos en línea y otras modalidades de juego por internet.

Una encuesta revela que el 62% de los brasileños apoya la prohibición de juegos online recientemente anunciada
Una encuesta revela que el 62% de los brasileños apoya la prohibición de juegos online recientemente anunciadaAFP
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La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) presentaron este lunes 28 de septiembre una solicitud ante el Tribunal Supremo Federal (STF) para suspender los efectos de la medida provisional del presidente Lula da Silva que prohíbe la exploración, oferta, intermediación y publicidad de apuestas deportivas y casinos en línea en Brasil. Las organizaciones argumentan que la norma se promulgó sin demostrar urgencia y señalan que el propio Poder Ejecutivo había enviado al Congreso el proyecto de ley que dio lugar al marco regulatorio de 2023 para el sector.

La solicitud, dirigida al ministro Luiz Fux, pide suspender la medida en su totalidad hasta que el Congreso Nacional la decida definitivamente o hasta que se dicte sentencia en los procesos judiciales en curso. Las entidades advierten que la interrupción abrupta viola la seguridad jurídica y afecta a operadores legalmente registrados que invirtieron decenas de millones de reales en tasas de concesión, fijadas en 30 millones de reales por licencia.

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El texto presentado ante el STF también cuestiona la ausencia de una estimación del impacto presupuestario y financiero de la medida provisional. Las asociaciones mencionan los costos de la interrupción en la recaudación de impuestos, la financiación de políticas públicas en deporte, turismo y seguridad social, y los empleos formales del sector. Además, advierten del riesgo de una migración masiva de apostadores al mercado clandestino y no regulado.

La Fiscalía General de la República (AGU) solicitó un plazo de 72 horas al STF para que la Presidencia y la propia AGU puedan pronunciarse sobre la solicitud. El objetivo es garantizar que el gobierno sea escuchado antes de que se tome cualquier decisión.

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Quaest: 62% de brasileños aprueba la prohibición

Una encuesta de Quaest publicada este lunes revela que el 62% de los brasileños está a favor de la prohibición de las apuestas anunciada el último viernes. El sondeo, realizado con 2.400 entrevistas entre el jueves y el domingo, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Los encuestados respondieron a la pregunta sobre si estaban al tanto de la restricción al juego en línea, incluidos los casinos digitales y el "Jogo do Tigrinho", y si aprobaban o desaprobaban la propuesta. Un 40% ya lo sabía y lo aprobaba, un 22% no lo sabía, pero lo aprueba tras ser informado, un 11% no lo sabía y no cree que sea una buena idea, un 21% ya lo sabía y lo desaprueba, y un 4% no sabía o no quiso responder.

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El Supremo interviene en el debate sobre la Virgen

El magistrado del Tribunal Supremo Flávio Dino revocó este domingo el fallo del ministro André Mendonça que había ordenado la retirada de una publicación del humorista Antonio Tabet sobre la controversia en torno a la Virgen de Aparecida. Dino expresó su preocupación por una posible "censura masiva" en las plataformas digitales durante el período electoral.

El caso se originó tras la difusión en redes sociales de rumores de que grupos evangélicos vinculados al senador Flávio Bolsonaro querían retirar a Nuestra Señora de Aparecida el título de Patrona de Brasil. La noche del 24 de septiembre, Tabet publicó una imagen de la santa en X con el mensaje: "La familia de la milicia odia tanto a las mujeres negras que decidió atacar a Nuestra Señora de Aparecida". Aunque el post no señaló a Flávio ni a ningún miembro de su círculo por su nombre, este presentó una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral.

Dino argumentó que los debates deberían permitir la expresión crítica y que incluso las declaraciones potencialmente erróneas pueden estar protegidas, excepto en casos como el racismo y la incitación a la violencia.

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Flávio Bolsonaro acorta distancia ante Lula

Lula amplió hasta cinco puntos su ventaja frente al opositor Flávio Bolsonaro a seis días de la primera vuelta. El presidente aparece con el 39% de la intención de voto, dos puntos más que la semana pasada, mientras que Bolsonaro alcanza el 34%, una unidad más. En una hipotética segunda vuelta, ambos empatan al 42%.

La recuperación de Lula fue más evidente entre las mujeres, donde pasó de una igualdad de votos a una ventaja de nueve puntos porcentuales. También amplió su diferencia entre los votantes de bajos ingresos y los beneficiarios del programa Bolsa Família. La mayor ventaja en estos segmentos parece estar asociada con el paquete de medidas anunciado por el gobierno la semana pasada.

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