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Christa Pike sobrevive a dos dosis de la inyección letal durante su ejecución y es trasladada a un hospital en EE. UU.

La defensa de Pike presentó quejas sobre fallas en la ejecución y cuestionó la atención médica. El gobernador de Tennessee ordenó una revisión del caso y detuvo ejecuciones futuras.

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió a un intento de ejecución con inyección letal tras recibir dos dosis de pentobarbital, generando controversia sobre el procedimiento.
Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió a un intento de ejecución con inyección letal tras recibir dos dosis de pentobarbital, generando controversia sobre el procedimiento. | Foto: USA Today
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Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió al intento de ejecución mediante inyección letal después de recibir dos dosis de pentobarbital. Tras el procedimiento, fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión.

El caso generó dudas sobre lo ocurrido dentro de la cámara de ejecución, luego de que periodistas presentes aseguraran que Pike continuaba respirando y que incluso se escuchaban sus ronquidos. La mujer llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte por un asesinato cometido cuando tenía 18 años.

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Christa Pike recibió dos dosis de pentobarbital durante la ejecución

El intento de ejecución ocurrió en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, después de que la Corte Suprema de EE. UU. levantara una suspensión concedida horas antes por un tribunal de apelaciones.

Los testigos describieron una escena inusual dentro de la prisión. El periodista John North, de la cadena WBIR, aseguró: “En el momento en que bajaron las persianas por segunda vez, a las 8:05 pm, ella todavía respiraba”. También afirmó que en algunos momentos podía escucharse que Pike roncaba.

El Departamento Correccional de Tennessee sostuvo que siguió el protocolo establecido para la ejecución y señaló que la sustancia utilizada había demostrado ser eficaz. En un comunicado, el organismo informó que Pike había sido trasladada a un centro médico fuera de las instalaciones penitenciarias.

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La defensa de Christa Pike denuncia fallas durante el procedimiento

Los abogados de Pike cuestionaron la versión oficial y señalaron varios problemas durante el intento de ejecución. Según la defensa, hubo dificultades para acceder a las venas, que se reventaron, y problemas relacionados con el pentobarbital, además de cuestionar la atención médica disponible ante las complicaciones.

“Esta noche, el estado de Tennessee volvió a fallar en llevar a cabo una ejecución legal”, afirmaron los abogados de Pike. La defensa también presentó una moción de emergencia mientras el procedimiento estaba en curso y sostuvo que la condenada había perdido el conocimiento, pero todavía tenía pulso y respiraba.

Tras el fallido intento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció una revisión independiente para determinar qué ocurrió y ordenó detener las ejecuciones restantes previstas para 2026. El Departamento Correccional, por su parte, mantiene que sus funcionarios siguieron el protocolo aprobado por las autoridades estatales.

La ONU pide no repetir la ejecución

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó al estado de Tennessee a no repetir el intento de ejecución contra Pike.

"El prolongado sufrimiento, físico y mental, derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel", señaló, y agregó que Turk instó a las autoridades a "no realizar ningún otro intento de ejecución".

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