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Ni Argentina ni Perú: estos son los 3 países más endeudados de América Latina en 2026 y el primero roza el 100% de su PIB

La nación que lidera el top 3 de deudas es de Sudamérica. En contraste, Perú se ubica en el escalón más bajo del listado al presentar un 29,7%.

La deuda pública en América Latina y el Caribe plantea un desafío fiscal en 2026, con Brasil liderando con un 97,3% de su PIB, casi al límite de su capacidad económica.
La deuda pública en América Latina y el Caribe plantea un desafío fiscal en 2026, con Brasil liderando con un 97,3% de su PIB, casi al límite de su capacidad económica. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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La deuda pública representa un gran reto fiscal para América Latina y el Caribe en 2026. Los datos del Global Debt Monitor del Institute of International Finance (IIF), publicados por Bloomberg Línea, evidencian marcadas brechas socioeconómicas durante el segundo trimestre: una nación roza pasivos estatales cercanos al 100% de su producto bruto interno (PIB), mientras otras se ubican bastante alejadas de dicho límite.

Este contexto coincide con un pico histórico del endeudamiento planetario, tras acumular un alza superior a US$10 billones en el primer semestre y sobrepasar los US$365 billones. Si bien el ratio financiero internacional bordea el 310%, el organismo advierte que tal avance proyecta una imagen engañosamente benigna que oculta un aumento mucho más pronunciado de los costos del servicio de la deuda, motivado por refinanciamientos con mayores tasas de interés.

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¿Cuáles son los países con mayor deuda en América Latina durante 2026?

Brasil encabeza la nómina de América Latina y el Caribe elaborada por el IIF, con un endeudamiento público equivalente al 97,3% de su PIB en el segundo trimestre de 2026. Este indicador sitúa al gigante sudamericano a solo 2,7 puntos porcentuales de alcanzar la totalidad de su producto interno bruto. Si bien esta cifra dimensiona los compromisos estatales respecto al tamaño de la economía, no define por sí sola la solvencia de una nación, ya que entran en juego variables como los tipos de interés, plazos de vencimiento, divisa de emisión, recaudación fiscal y liquidez para el refinanciamiento.

El Salvador ocupa el segundo lugar del informe Global Debt Monitor al registrar un 85,8% del PIB, seguido por Trinidad y Tobago con el 83,7%. Pese a su historial financiero, Argentina se posiciona por detrás de este grupo con un 70,6%. En contraste, Perú se ubica en el escalón más bajo del listado del Institute of International Finance al presentar un 29,7%, cifra sensiblemente menor respecto a otros mercados de la región como México (48,4%), Chile (47,4%) y Honduras (42,5%).

La acumulación de pasivos cobra especial gravedad ante un panorama de encarecimiento del crédito global. El organismo financiero enfatiza que los rendimientos promedio del G7 llegaron a su cota más alta desde mediados de 2008, con desembolsos anuales por servicios de intereses que treparon casi un 85%. Respecto a las herramientas aplicadas para mitigar este impacto, la entidad subraya que las medidas dirigidas a contener los costes a largo plazo pueden proporcionar un alivio temporal, pero no pueden resolver los factores estructurales del aumento de la deuda.

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¿Qué países lideran el crecimiento interanual según el IIF?

Brasil encabezó la expansión regional con un alza de 7,8 puntos porcentuales (p.p.) entre el segundo trimestre de 2025 y el de 2026, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). Chile figuró en el segundo puesto tras avanzar 6,8 p.p., mientras que Jamaica sumó 3,0 p.p. y México repuntó 2,6 p.p., lo que demuestra que la mayor proporción no implica siempre un ritmo más veloz.

En la orilla opuesta, El Salvador marcó el retroceso más pronunciado al ceder 3,2 p.p. en el mismo periodo. Granada cayó 3,0 p.p., Colombia redujo su nivel en 2,9 p.p. y Argentina bajó 2,8 p.p., al tiempo que Perú contrajo su marca en 1,5 p.p., completando así el panorama de las economías examinadas.

  • Brasil: +7,8 p.p.
  • Chile: +6,8 p.p.
  • Jamaica: +3,0 p.p.
  • México: +2,6 p.p.
  • Honduras: +1,2 p.p.
  • Costa Rica: +1,1 p.p.
  • Trinidad y Tobago: +1,1 p.p.
  • República Dominicana: -0,3 p.p.
  • Ecuador: -0,6 p.p.
  • Perú: -1,5 p.p.
  • Argentina: -2,8 p.p.
  • Colombia: -2,9 p.p.
  • Granada: -3,0 p.p.
  • El Salvador: -3,2 p.p.

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