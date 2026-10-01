Recuperan en Río de Janeiro pintura peruana del siglo XVII vinculada a la Escuela Cusqueña: iba a ser subastada ilegalmente por Internet

Las autoridades brasileñas están investigando las circunstancias del traslado de la pintura y posibles delitos de contrabando y receptación. Este operativo destaca la cooperación entre Brasil y Perú para proteger bienes culturales.

Las autoridades brasileñas están investigando las circunstancias del traslado de la pintura y posibles delitos de contrabando y receptación. Este operativo destaca la cooperación entre Brasil y Perú para proteger bienes culturales. Foto: Difusion

Una pintura peruana del siglo XVII, perteneciente al patrimonio cultural del país, fue recuperada este miércoles en Río de Janeiro por la Policía Federal de Brasil. La obra, identificada como Magnífico Señor de los Temblores - Escuela Cusqueña, había ingresado de manera irregular a territorio brasileño y era ofrecida mediante una plataforma internacional dedicada al comercio de arte.

El hallazgo se produjo en el barrio Alto da Boa Vista como resultado de una investigación iniciada tras una alerta enviada por la Policía Nacional del Perú. Las autoridades peruanas comunicaron a sus pares brasileños que la pieza estaba siendo comercializada ilegalmente y que formaba parte del Patrimonio Cultural de la Nación. A partir de esa información, se realizaron las diligencias para establecer su ubicación y recuperar el bien.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Policía de Brasil recuperó en Río de Janeiro la pintura peruana del siglo XVII

La Policía Federal informó que las pesquisas permitieron establecer una conexión entre la obra anunciada internacionalmente y una empresa de Río de Janeiro dedicada a la venta de piezas de arte y antigüedades. Esta vinculación permitió orientar las investigaciones hasta localizar el cuadro en el sector de Alto da Boa Vista.

El Ministerio de Cultura señaló que la pintura posee un importante valor histórico y artístico para el Perú. Debido a su condición de bien integrante del patrimonio cultural, su salida del territorio nacional requería autorización oficial, por lo que las autoridades investigan las circunstancias en las que terminó fuera del país.

La recuperación de la obra se concretó como parte de la coordinación entre las instituciones de ambos países, luego de que la alerta peruana permitiera activar las acciones correspondientes en Brasil.

La Policía Federal de Brasil recuperó en Río de Janeiro una pintura peruana del siglo XVII, "Magnífico Señor de los Temblores", que era ofrecida ilegalmente en una plataforma internacional.

Investigación analiza posibles delitos vinculados al traslado de la obra

Además de recuperar la pintura, las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para determinar posibles responsabilidades relacionadas con su comercialización y traslado. Entre los hechos que buscan esclarecer se encuentran posibles delitos de receptación calificada y contrabando.

La actuación de las autoridades se desarrolla en el marco de los compromisos internacionales para la protección de bienes culturales, entre ellos los establecidos por la Convención de la UNESCO de 1970. El caso también forma parte de la cooperación policial entre Brasil y Perú frente al tráfico de objetos considerados patrimonio histórico y artístico.