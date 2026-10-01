Kylie Jenner donó casi un millón de dólares en un país de América Latina para ayudar a operar a más de 600 niños con paladar hendido

Kylie Jenner impactó en 2017 con una visita solidaria a un hospital en Lima, Perú, donde conoció a bebés con labio leporino y paladar hendido, con quienes compartió emotivos momentos. | Foto: Primera hora

Kylie Jenner impactó en 2017 con una visita solidaria a un hospital en Lima, Perú, donde conoció a bebés con labio leporino y paladar hendido, con quienes compartió emotivos momentos. | Foto: Primera hora

Kylie Jenner sorprendió en 2017 con una iniciativa solidaria durante un viaje a Perú, donde visitó un hospital de Lima y conoció a bebés con labio leporino y paladar hendido. Tras este encuentro, la empresaria decidió apoyar económicamente a una organización dedicada a realizar cirugías gratuitas.

La integrante de la familia Kardashian-Jenner destinó casi un millón de dólares a esta causa mediante su colaboración con Smile Train. El proyecto buscaba contribuir a que más de 600 niños pudieran acceder a operaciones para tratar esta condición congénita.

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Junto a su madre, Kris Jenner, Kylie visitó el centro médico y tomó acción mediante su marca de cosméticos, creando un kit de labiales cuyos ingresos se destinaron a esta causa.

Kylie Jenner visitó a bebés con paladar hendido en Perú

Durante su visita a Lima, Kylie Jenner estuvo acompañada por su madre, Kris Jenner, y ambas recorrieron un hospital para conocer a bebés con paladar hendido y a sus familias. También conversaron con trabajadores del centro médico y se fotografiaron durante el encuentro.

La visita se realizó junto a Smile Train, una organización sin fines de lucro que proporciona cirugías gratuitas a niños nacidos con fisuras orales. La experiencia permitió a Kylie conocer de cerca las dificultades que enfrentaban los menores y sus familias.

La donación buscó financiar cirugías para más de 600 niños

En ese momento, Kylie Jenner también colaboraba con Smile Train mediante su marca de cosméticos. La empresaria creó un kit especial de labiales, cuyos ingresos serían destinados a financiar el trabajo de la organización y apoyar a niños que necesitaban tratamiento.

La iniciativa tenía como objetivo que más de 600 niños recibieran una nueva oportunidad mediante cirugías, según la información publicada entonces. La donación de casi un millón de dólares convirtió aquella visita a Perú en una de las acciones filantrópicas más destacadas de la joven empresaria en ese periodo.