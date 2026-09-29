Una niña británica de 11 años hace historia en el ajedrez al convertirse en la mujer más joven en lograr el título de Gran Maestra

Bodhana Sivanandan, una prodigiosa ajedrecista británica de 11 años, hizo historia al obtener el título de Gran Maestra Femenina en la Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda. | Foto: European Chess Unión

Bodhana Sivanandan, una prodigiosa ajedrecista británica de 11 años, hizo historia al obtener el título de Gran Maestra Femenina en la Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda. | Foto: European Chess Unión

Bodhana Sivanandan, una niña británica de apenas 11 años, acaba de hacer historia en el mundo del ajedrez. La joven consiguió la tercera y última norma necesaria para obtener el título de Gran Maestra Femenina durante la Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda, Uzbekistán.

Con este logro, Bodhana se convirtió en la jugadora más joven de la historia en alcanzar el título de Gran Maestra Femenina, superando el récord que hasta entonces pertenecía a Kateryna Lagno, quien lo consiguió a los 12 años. La pequeña prodigio ya acumula otros récords y ahora busca seguir avanzando hacia el título de Maestro Internacional.

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Bodhana Sivanandan comenzó a jugar ajedrez durante el confinamiento

La historia de Bodhana con el ajedrez comenzó durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Aprendió a jugar por su cuenta y disputó su primer torneo en julio de 2021, cuando participó en una competición organizada por el Harrow Chess Club, en Londres.

En 2022, cuando tenía apenas 7 años, consiguió una de sus primeras grandes hazañas al ganar las 24 partidas que disputó en el Campeonato Europeo Escolar de Ajedrez. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por varios récords, incluido el de ser la persona más joven en representar a Inglaterra en una competición internacional.

La joven ajedrecista también busca un título superior

Durante la Olimpiada de Samarcanda, Bodhana disputó las 11 rondas en el primer tablero de Inglaterra y consiguió ocho puntos. Además de completar la tercera norma para el título de Gran Maestra Femenina, obtuvo su segunda norma de Maestro Internacional, acercándose a un título que también pueden conseguir los hombres.

Para convertirse en Maestro Internacional necesita una tercera norma y alcanzar una puntuación Elo de al menos 2.400 puntos. A sus 11 años, ya ha derrotado a grandes maestros y en 2025 se convirtió en la jugadora más joven en vencer a un Gran Maestro en una partida oficial, al superar a Peter Wells en el Campeonato Británico.