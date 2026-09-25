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Buscan 2 voluntarios para vivir gratis en un pueblo de España sin requisito de idioma: cuidarían un jardín durante 3 horas al día

Los participantes no necesitan experiencia previa. A cambio, recibirán alojamiento privado y tiempo libre para explorar la belleza de la Sierra de Béjar.

Una iniciativa en España permite a viajeros residir en un entorno rural sin costo de hospedaje. Publicada en Workaway, la oferta busca 1 o 2 colaboradores en Candelario, Salamanca.
Una iniciativa en España permite a viajeros residir en un entorno rural sin costo de hospedaje. Publicada en Workaway, la oferta busca 1 o 2 colaboradores en Candelario, Salamanca. | Composición LR/Workaway
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Una iniciativa de intercambio cultural en España permite a los viajeros residir en un entorno rural sin afrontar el costo habitual de hospedaje. La convocatoria, publicada en la plataforma Workaway, busca recibir hasta dos personas al mismo tiempo para colaborar con el anfitrión durante una fracción de la jornada, dejando el resto de la fecha libre para actividades personales.

Esta propuesta transcurre en Candelario, municipio de Salamanca situado en la Sierra de Béjar, cuyo conjunto histórico destaca como Bien de Interés Cultural, de acuerdo con datos institucionales del Ayuntamiento. Asimismo, la localidad pertenece a la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2015, ofreciendo una experiencia de convivencia y aprendizaje a extranjeros, quienes deben cumplir de forma independiente con las obligaciones migratorias correspondientes.

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La oferta difundida en Workaway requiere uno o dos colaboradores destinados primordialmente al cuidado del jardín y al mantenimiento del hogar en Candelario. La convocatoria descarta la exigencia de experiencia previa en jardinería, enfocándose en personas motivadas por las labores al aire libre y los pequeños proyectos domésticos. "No estarás solo trabajando, trabajarás conmigo", destaca Javier, titular del anuncio en la plataforma.

El anfitrión, Javier, destaca que no se requiere experiencia previa en jardinería ni dominio del español. Foto: Workaway

El anfitrión, Javier, destaca que no se requiere experiencia previa en jardinería ni dominio del español. Foto: Workaway

Los participantes reciben a cambio una habitación privada provista de baño y dos camas, sumado a las prestaciones de alojamiento estipuladas. El compromiso contempla entre dos y tres horas diarias durante cinco jornadas semanales, esquema que libera la mayor parte del tiempo. La residencia incluye acceso a internet de alta calidad, un elemento ideal para quienes realizan actividades digitales o trabajo remoto.

Los momentos de ocio permiten explorar la Sierra de Béjar mediante caminatas por senderos forestales, recorridos en bicicleta, baños en pozas naturales y la degustación de la gastronomía local. Esta propuesta equilibra la asistencia en la vivienda con el turismo activo en un entorno rural privilegiado. "La idea es simple: unas horas ayudando en la casa y el jardín, y el resto del día para que vivas tu propia aventura", sintetiza el responsable del proyecto.

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¿Qué exigencias de idioma, visado, edad y estancia tiene la propuesta en España?

La oferta no exige dominar el castellano ni poseer experiencia previa en jardinería, pues el anfitrión concibe la estadía como un intercambio lingüístico recíproco. La inscripción permite postulaciones individuales o en parejas, con un límite de dos asistentes en simultáneo. Asimismo, Javier requiere colaboración durante octubre, noviembre y diciembre, si bien los periodos exactos de permanencia quedan sujetos a la disponibilidad y acuerdo directo con él.

Aunque ese aviso específico omite una franja de edad determinada, la plataforma Workaway fija los 18 años como la edad mínima para registrar una cuenta titular. Los aspirantes más jóvenes solo pueden figurar integrados en un perfil familiar acorde a las políticas del sitio web. Por ende, resulta fundamental que cada candidato evalúe su perfil personal antes de coordinar los detalles de su viaje.

El anuncio no constituye un permiso de residencia ni otorga autorización de entrada al territorio español. "Cada viajero es responsable de obtener el visado correspondiente y cumplir las normas migratorias del país de destino", advierte el portal. En consecuencia, cada postulante debe verificar sus trámites legales ante las autoridades diplomáticas y revisar la ficha oficial para contactar al organizador.

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