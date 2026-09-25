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Alejandro Sanz compró 32 hectáreas en uno de los paisajes más singulares de España: tiene bosque y una casa donde componía sus canciones

Este emblemático terreno, rodeado de naturaleza, ha sido fundamental en la vida del artista: albergó bodas y celebraciones familiares.

Alejandro Sanz adquirió en los 2000 la finca El Sueño de los Parrales, en Jarandilla de la Vera, donde ha compuesto y creado importantes proyectos musicales.
Alejandro Sanz adquirió en los 2000 la finca El Sueño de los Parrales, en Jarandilla de la Vera, donde ha compuesto y creado importantes proyectos musicales. | Composición LR/AFP/El Periódico
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A mediados de los años 2000, Alejandro Sanz adquirió El Sueño de los Parrales, una finca de 32 hectáreas situada en Jarandilla de la Vera, España. Según reportó Viajar de El Periódico, el intérprete de Madrid transformó este terreno rodeado de bosques y vegetación en su refugio predilecto para descansar y crear proyectos junto a sus músicos.

Aquel vínculo con la comarca extremeña impulsó eventos familiares, festejos y trabajo creativo. La implicación del artista con la zona fue tan estrecha que el municipio lo galardonó con el Escobón de Oro, galardón respaldado por La Razón. "Una magia que no se explica, se siente", afirmó el cantante respecto a la fascinación por el paraje. Pese a los recientes informes sobre la posible venta del inmueble, el legado del músico permanece ligado a la historia local.

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¿Qué secretos esconde la finca extremeña donde Alejandro Sanz compone sus éxitos?

La propiedad del cantautor madrileño fusiona sectores residenciales con una vasta extensión natural en La Vera, comarca de Cáceres célebre por su paisaje frondoso y cauces hídricos. Los terrenos integran prados, masa forestal autóctona, robledales, olivos junto a viñedos que preservan el entorno rural característico de la zona. Esa diversidad geográfica transforma la parcela en un enclave silvestre representativo de la geografía extremeña.

El inmueble central abarca cerca de 1.200 metros cuadrados repartidos en dos niveles que combinan arquitectura rústica con acabados modernos. La edificación alberga siete suites dotadas de baño privado, acompañadas por estancias independientes orientadas a alojar visitantes. Dichas dimensiones permitieron alternar la privacidad cotidiana del artista con reuniones familiares e itinerarios de trabajo.

Aparte de cumplir un rol habitacional, las publicaciones Viajar de El Periódico y Tribuna Viajera destacan que el cantante empleaba la finca para componer, ensayar y preparar giras. Denominado El Sueño de los Parrales, ese refugio acogió incluso rodajes televisivos como una prueba exterior de 'MasterChef Celebrity', consolidando su función como centro creativo, espacio íntimo y plató audiovisual.

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¿Por qué la finca de Alejandro Sanz en España marcó su vida privada?

Jarandilla de la Vera albergó momentos decisivos en la historia personal del músico español. Durante 2012, el recinto acogió la boda con Raquel Perera y el bautizo del hijo de ambos, Dylan, mientras en 2014 funcionó como marco para el bautizo de su hija Alma. Revistas como La Razón y Viajar documentaron este vínculo extremeño, el cual transformó el predio de 32 hectáreas en un emblema patrimonial del artista.

El proceso de compra ocurrió a mediados de los años 2000, motivado por la búsqueda de sosiego, naturaleza y refugio privado. Las crónicas confirman el uso continuo del espacio para el descanso y la creación musical, aunque faltan evidencias sobre el origen exacto de la operación.

El estatus patrimonial más reciente arroja dudas entre los analistas del sector. Publicaciones como Lecturas difundieron datos sobre la posible enajenación del terreno en el marco de ajustes económicos del cantautor. Adicionalmente, el importe de compra, las reformas financieras hechas en el complejo y la titularidad registral actual carecen de un registro público uniforme.

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