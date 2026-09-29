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Pasó 41 años en el corredor de la muerte y ahora queda en libertad tras una prueba de ADN que no lo vincula con el asesinato

La condena se basó en una confesión y testimonios cuestionados, que posteriormente fueron desmentidos por los mismos testigos, quienes admitieron haber mentido bajo presión policial.

Douglas Stewart Carter, de 71 años, dejó el corredor de la muerte tras nuevas pruebas de ADN que lo excluyen del asesinato de Eva Olesen en Utah, cometido en 1985.
Douglas Stewart Carter, de 71 años, dejó el corredor de la muerte tras nuevas pruebas de ADN que lo excluyen del asesinato de Eva Olesen en Utah, cometido en 1985. | Foto: The Morning Call
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En Estados Unidos, Douglas Stewart Carter, de 71 años, pasó cuatro décadas en el corredor de la muerte tras ser condenado por el asesinato de Eva Olesen en Utah en 1985. Siempre sostuvo que era inocente y afirmó que la confesión utilizada en su contra había sido obtenida bajo coacción.

Ahora, un juez le concedió la libertad bajo fianza después de que nuevas pruebas de ADN no lo vincularan con material genético encontrado en la escena del crimen. Carter deberá llevar una tobillera electrónica mientras continúa el proceso judicial y se prepara un nuevo juicio.

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Una condena basada en una confesión y testimonios cuestionados

Carter fue declarado culpable pese a que no existían pruebas físicas que lo relacionaran directamente con el asesinato. La condena se apoyó principalmente en una confesión firmada y en el testimonio de dos personas que aseguraron que el acusado se había jactado del crimen.

Con el paso de los años, ambos testigos cambiaron sus declaraciones y afirmaron que la policía les había ordenado mentir. También aseguraron haber recibido dinero y regalos, además de haber sido amenazados con la deportación si no testificaban contra Carter.

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El ADN abre una nueva etapa para el caso

El Tribunal Supremo de Utah ordenó un nuevo juicio después de que surgieran alegaciones de mala conducta durante la investigación. La defensa también señaló que algunas pruebas apuntaban hacia otras personas y que determinados elementos de la investigación no fueron tomados en cuenta.

Este mes, los fiscales informaron que los nuevos análisis de ADN descartaron a Carter como coincidencia con muestras encontradas en el pomo de una puerta y en el mango del cuchillo relacionado con el asesinato. Aunque quedó en libertad bajo fianza, el caso todavía no ha terminado y la nueva evidencia no constituye por sí sola una declaración judicial definitiva de inocencia.

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