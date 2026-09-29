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Aumenta el sueldo mínimo y Luis Galarreta enfurece | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Economía

CGTP cuestiona aumento del sueldo mínimo a S/1.230 en dos tramos: “No se habló de dos etapas”

El dirigente sindical consideró que la RMV debería acercarse a los S/1.700, considerando la evolución de los precios, el costo de la canasta básica familiar y otros indicadores económicos.

CGTP cuestiona aumento de la RMV a S/1.230 y pide que llegue a S/1.700.
CGTP cuestiona aumento de la RMV a S/1.230 y pide que llegue a S/1.700.Andina
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El presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva, cuestionó que el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) se haya dividido en dos etapas. En entrevista con Canal N, señaló que la organización sindical valora el incremento de S/1.130 a S/1.230, pero consideró que los S/70 restantes debieron incorporarse desde el inicio para llegar a los S/1.300 anunciados por la presidenta.

"En ningún momento en el mensaje presidencial dijo 1.230. No se habló de dos tramos, de dos etapas", sostuvo Villanueva.

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El dirigente señaló que dejar una parte del aumento para una segunda etapa, sujeta a las condiciones que genere el fenómeno El Niño, introduce incertidumbre sobre cuándo se completará el incremento. Frente a ello, planteó la necesidad de contar con un mecanismo que permita establecer de manera periódica cuándo y cuánto debe subir el salario mínimo.

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Villanueva considera que la RMV debería acercarse a S/1.700

Al referirse al nivel que debería alcanzar la remuneración mínima, Villanueva consideró que un monto de S/1.700 sería más cercano a la realidad, tomando como referencia la inflación, el costo de la canasta básica familiar y otros indicadores económicos.

“Lo idóneo, por lo menos más próximo, acercándose a la realidad, sería de 1.700 soles”, afirmó.

El presidente de la CGTP recordó que en 2007 se discutió en el Consejo Nacional de Trabajo el desfase entre la remuneración mínima y el costo de vida. Según explicó, la revisión del salario debería considerar estos factores para evitar que los aumentos se definan sin una periodicidad clara.

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CGTP cuestiona cambios laborales vía facultades legislativas

Durante la entrevista, Villanueva también se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y manifestó su rechazo a eventuales modificaciones que impliquen una mayor flexibilización de las normas laborales.

El dirigente sostuvo que cualquier cambio en esta materia debería discutirse en el Consejo Nacional de Trabajo, con participación de trabajadores y empleadores. “En materia laboral hemos dicho que no”, afirmó.

La posición de la CGTP, según explicó, es que estas reformas sean debatidas en ese espacio institucional antes de modificar las reglas que rigen las relaciones laborales.

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Villanueva informó además que la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú convocó a una movilización para el jueves 1 de octubre. La protesta está vinculada con la presentación de su proyecto de convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo.

La medida forma parte de la negociación colectiva por rama de actividad, mediante la cual los trabajadores del sector buscan discutir sus condiciones laborales y remunerativas con los empleadores.

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