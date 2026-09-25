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El histórico estadio de América Latina que busca ser el segundo más grande del mundo en 2029: recibiría a más de 100.000 espectadores

Con una inversión que supera los US$100 millones, la modernización del estadio busca completarse antes de la Copa Mundial de 2030.

Un gran estadio en Argentina se transformará para alcanzar un aforo de 101.000 espectadores, superando su capacidad actual de 85.000, y ser uno de los más grandes del mundo.
Un gran estadio en Argentina se transformará para alcanzar un aforo de 101.000 espectadores, superando su capacidad actual de 85.000, y ser uno de los más grandes del mundo. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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Un histórico escenario del fútbol en América Latina se prepara para una transformación que llevará su aforo por encima de las 100.000 personas. El proyecto contempla sumar una nueva bandeja y cubrir las tribunas con un techo, dentro de un plan que apunta a concluir hacia 2029. De acuerdo con ESPN, la capacidad proyectada llegará a 101.000 espectadores, unos 16.000 más que en la actualidad.

La intervención forma parte de un proceso de modernización iniciado años atrás y tendrá una inversión superior a los US$100 millones. La institución espera que la infraestructura renovada esté terminada antes de la Copa Mundial de 2030. "Es un día histórico", afirmó el presidente Stefano Di Carlo al presentar la iniciativa, que también incorpora una cubierta integral y nuevas instalaciones tecnológicas.

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¿Qué estadio de América Latina proyecta un aforo de 101.000 espectadores para 2029?

El histórico Estadio Monumental de River Plate, ubicado en Buenos Aires, Argentina, planea convertirse en el segundo recinto deportivo de un club más grande del planeta. Con la construcción de una quinta bandeja continua, la cancha incrementará su aforo actual de 85.000 a 101.000 asistentes. Tras culminar estas obras en 2029, la infraestructura argentina solo quedará por detrás del Camp Nou en Barcelona, el cual proyecta alojar a 105.000 personas.

Para realizar esta ambiciosa remodelación, la institución porteña concretó una alianza estratégica con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner. La compañía ha participado en proyectos de grandes recintos internacionales, entre ellos el Tottenham Hotspur Stadium, Allianz Arena, Maracaná y Santiago Bernabéu, destacaron desde el Millonario. El trabajo de ingeniería del edificio contempla la colocación de 100 soportes de acero —la mitad con formato en V— sustentados por cimentaciones que alcanzarán hasta 27 metros de hondura.

La futura cubierta del inmueble integrará paneles translúcidos para promover el paso del sol directo hacia el césped híbrido, sumado a sectores metálicos encargados de optimizar la acústica del ambiente. La reestructuración técnica requerirá cerca de 1.700 toneladas de armazón férreo junto a 17.230 metros cúbicos de hormigón. Además, el techo montará dos pantallas gigantes de 8 metros de altura por 25 de amplitud.

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¿Cuándo finaliza la remodelación del Estadio Monumental para la Copa Mundial de la FIFA 2030?

El anuncio oficial del proyecto ocurrió en enero de 2026 y el inicio de las obras quedó fijado para abril de ese período, conforme a reportes de ESPN. La planificación contempla un plazo estimado de 36 meses, por lo cual la modernización concluiría en 2029, permitiendo que la escuadra millonaria juegue en su cancha durante la mayor parte del proceso.

El cumplimiento del calendario resulta prioritario ante la Copa Mundial de la FIFA 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos, donde Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán encuentros conmemorativos. Aunque River Plate aspira a presentar su recinto renovado para esa cita futbolística, la dirigencia aclaró que esto constituye un objetivo institucional y no garantiza la designación formal de la sede.

La ejecución depende de una operación financiera liderada por CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— mediante un préstamo de hasta US$50 millones, sumado a créditos internacionales y fondos generados por espectáculos. "River Plate continúa su senda de modernización, crecimiento y liderazgo histórico en infraestructura deportiva", destacó la entidad bancaria sobre la iniciativa que elevará el aforo total a 101.000 espectadores.

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