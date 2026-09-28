La joven que creó un sistema para convertir agua de lluvia en potable usando solo la luz del sol: su invento ya ayuda a miles de personas

Una joven científica brasileña ha creado Aqualuz, un dispositivo que purifica agua de lluvia usando energía solar. | Foto: Unesco

Una joven científica brasileña ha creado Aqualuz, un dispositivo que purifica agua de lluvia usando energía solar. | Foto: Unesco

El acceso al agua potable sigue siendo un desafío para numerosas comunidades rurales, especialmente en zonas donde la infraestructura es limitada. Frente a este problema, una joven científica brasileña desarrolló una tecnología que aprovecha la energía del sol para purificar agua de lluvia.

Se trata de Aqualuz, un dispositivo creado por Anna Luísa Beserra Santos cuando tenía apenas 15 años. Su propuesta utiliza la radiación solar para eliminar microorganismos del agua sin recurrir a productos químicos ni a sistemas complejos de filtración.

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Aqualuz utiliza la radiación solar para purificar el agua de lluvia

El funcionamiento de Aqualuz se basa en la desinfección solar, un proceso que aprovecha la radiación del sol para eliminar microorganismos presentes en el agua. De esta manera, el sistema permite tratar el agua de lluvia sin utilizar químicos.

Además de ser una alternativa sostenible, el dispositivo fue diseñado para ser asequible, sencillo de utilizar y duradero. Según la información proporcionada, puede tener una vida útil de hasta 20 años, lo que busca ofrecer una solución de largo plazo a comunidades con dificultades para acceder a agua segura.

La tecnología ya se utiliza en comunidades rurales de Brasil

Aqualuz comenzó a implementarse en zonas rurales de Brasil y ya ha beneficiado a más de 10.000 personas. Durante 2024, la tecnología ha llegado a unas 40.000 personas, de acuerdo con la información compartida sobre el proyecto.

Pero el trabajo de Beserra no se limita a este dispositivo. La científica también desarrolló Aquasalina, para desalinizar agua mediante luz solar; Aquafilter, destinado a comunidades de hasta 100 personas; y Aquatorre, pensado para escuelas y lugares sin infraestructura hídrica. Su objetivo es llevar estas soluciones a Latinoamérica, África y Asia.