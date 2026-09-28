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Sporting Cristal - ADT: fecha, hora y canal confirmado del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

Los rimenses tienen la primera opción de meterse en la gran final tras el triunfazo que obtuvieron en la ida. Revisa todos los detalles de la vuelta entre Sporting Cristal vs ADT.

Sporting Cristal también lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Sporting Cristal/ADT
Sporting Cristal también lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Sporting Cristal/ADT
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Sporting Cristal se encuentra a un paso de lograr la clasificación a la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Los dirigidos por Roberto Mosquera consiguieron un triunfazo en la ciudad de Tarma y tienen todo listo para definir la llave con su gente. Revisa todo sobre la semifinal de vuelta del certamen.

El conjunto cervecero no podrá contar con los referentes Yoshimar Yotún y Miguel Araujo. El volante y el central se encuentran participando con la selección peruana en la gira internacional de la fecha FIFA de setiembre y octubre.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal - ADT?

El partido Sporting Cristal - ADT Tarma se llevará a cabo el jueves 1 de octubre. El vencedor de esta serie se enfrentará por el título contra el ganador de Alianza Atlético de Sullana vs Sport Boys.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT la semifinal?

La primera semifinal entre rimenses y tarmeños empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmitirá el partido de Sporting Cristal versus ADT?

El encuentro entre Sporting Cristal contra ADT, correspondiente a las semifinales de vuelta de la Copa Caliente, se podrá ver a través de América TV (canal 4) y su plataforma de streaming América tvGO. Otra opción para seguir el duelo es en el canal de YouTube de Bicolor+.

En caso no puedas acceder a alguna de estas opciones, puedes informarte con la cobertura online gratis que ofrecerá La República Deportes.

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¿Dónde se juega la vuelta entre Sporting Cristal vs ADT?

La revancha entre Sporting Cristal y ADT se jugará en el Estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 10000 espectadores.

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