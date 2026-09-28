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El hombre más rico de África pone a la venta parte de su imperio: busca recaudar US$1.600 millones con su refinería de petróleo

La operación permitirá a personas comunes convertirse en accionistas, aunque la demanda inicial fue tan alta que colapsó una plataforma de inversión durante el primer día.

Aliko Dangote, el hombre más rico de África, lanza una histórica oferta de acciones de su refinería en Nigeria, buscando recaudar US$1.600 millones para expandir la planta.
Aliko Dangote, el hombre más rico de África, lanza una histórica oferta de acciones de su refinería en Nigeria, buscando recaudar US$1.600 millones para expandir la planta. | Foto: Britanica
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Es considerado el hombre más rico de África y puso en marcha una histórica oferta de acciones de su gigantesca refinería de petróleo en Nigeria, su nombre es Aliko Dangote. La operación contempla la venta de 4.100 millones de acciones para recaudar unos US$1.600 millones.

El empresario nigeriano asegura que los recursos servirán para ampliar la capacidad de la planta, mientras que la operación también permitirá que ciudadanos comunes puedan convertirse en accionistas. La demanda inicial fue tan elevada que una de las principales plataformas de inversión del país colapsó durante el primer día.

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Quién es Aliko Dangote, el hombre más rico de África

A sus 69 años, Dangote posee una fortuna que superaba los US$51.500 millones en septiembre de 2026, según Forbes. Su imperio empresarial abarca sectores como el cemento, azúcar, sal, fertilizantes y petróleo, y durante décadas ha tenido una fuerte presencia en la economía nigeriana.

La refinería Dangote comenzó a producir en 2024 y puede procesar alrededor de 700.000 barriles de petróleo crudo al día. El empresario pretende duplicar esa capacidad para aumentar la producción local y reducir la dependencia de combustibles importados.

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¿Por qué Dangote está vendiendo acciones de su refinería?

La operación busca recaudar capital para continuar con la expansión de la refinería, pero también pretende permitir que la ciudadanía nigeriana participe directamente en el negocio. La inversión mínima fue establecida en 5.525 nairas, unos US$4, lo que facilita el acceso de pequeños inversores.

Dangote sostiene que una mayor capacidad de refinación puede contribuir a la autosuficiencia energética de Nigeria y de otros países africanos. Sin embargo, analistas advierten que las acciones pueden subir o bajar y recomiendan a los inversores no comprometer dinero que puedan necesitar a corto plazo.

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