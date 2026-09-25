Compró una propiedad de 9.300 hectáreas en Escocia, plantó un millón de árboles y 10 años después logró el regreso de una especie desaparecida

El empresario británico Paul Lister adquirió en 2003 una propiedad de 9.300 hectáreas en Escocia y ha transformado el ecosistema a través de un ambicioso proyecto de reforestación. | Foto: Magnific

El empresario británico Paul Lister adquirió en 2003 una propiedad de 9.300 hectáreas en Escocia y ha transformado el ecosistema a través de un ambicioso proyecto de reforestación. | Foto: Magnific

En 2003, el empresario británico Paul Lister compró una propiedad de 9.300 hectáreas en las Tierras Altas de Escocia y decidió transformar por completo el terreno. Durante los años siguientes impulsó un ambicioso proyecto para recuperar los bosques y la fauna nativa.

Desde 2009, el proyecto permitió plantar un millón de árboles nativos, además de recuperar turberas y reducir la presión de los ciervos sobre la vegetación. Una década después de la compra, la transformación del ecosistema permitió reintroducir una especie que había desaparecido de la zona: la ardilla roja.

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Un millón de árboles para recuperar los bosques de Escocia

Cuando Lister adquirió la propiedad, el terreno había sido utilizado durante años para la caza de ciervos y la pesca, mientras que el sobrepastoreo había afectado buena parte de la vegetación. El objetivo fue recuperar progresivamente el paisaje mediante la restauración de sus ecosistemas.

A partir de 2009 se plantaron alrededor de un millón de árboles nativos, entre ellos pinos silvestres, serbales y sauces. El proyecto también incluyó la recuperación de más de 220 hectáreas de turberas, mientras se controlaba la cantidad de ciervos para favorecer la regeneración natural.

La ardilla roja volvió después de una década de restauración

Uno de los resultados más llamativos llegó en 2013, diez años después de la compra de la propiedad. Ese año se liberaron 36 ardillas rojas en Alladale y otras propiedades cercanas, en un proyecto realizado junto con la Roy Dennis Wildlife Foundation.

Con el paso del tiempo, las ardillas lograron reproducirse y expandirse de forma natural por distintos sectores de la reserva. Más de dos décadas después de la adquisición, Alladale se convirtió en un espacio dedicado a la recuperación de bosques, turberas y especies nativas de las Tierras Altas de Escocia.