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Río de Janeiro registra su septiembre más lluvioso desde 1997 por impacto de El Niño en Brasil

Río de Janeiro acumuló 163,2 milímetros de lluvia hasta el 23 de septiembre y superó el máximo registrado en 2005. Un estudio estima que un episodio extremo de El Niño podría causar 451.000 muertes adicionales por calor entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Una sucesión de frentes fríos, aire frío y vientos cargados de humedad mantiene la inestabilidad en el sureste de Brasil
Una sucesión de frentes fríos, aire frío y vientos cargados de humedad mantiene la inestabilidad en el sureste de BrasilAFP
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Río de Janeiro registra su septiembre más lluvioso desde que existen mediciones comparables, con 163,2 milímetros acumulados hasta las 8.45 del 23 de septiembre, informó Alerta Río. La cifra excede los 157,7 mm de septiembre de 2005 y los 144,7 mm de 2022. Casi todas las zonas de la ciudad superaron los 100 mm y algunos sectores duplicaron el promedio climatológico.

Las lluvias en Río de Janeiro responden a una sucesión de frentes fríos sobre la costa del sureste de Brasil, además de la presencia de aire helado y una circulación de vientos que mantiene la humedad y la inestabilidad. La meteoróloga Hana Silveira, de Climatempo, explicó que el fenómeno El Niño influye, aunque no constituye la única causa. Además, destacó el papel de la Oscilación Antártica, cuya fase puede facilitar o dificultar el avance de masas de aire frío.

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São Paulo sufre lluvias históricas en el mes

El episodio no se limita a Río de Janeiro. São Paulo también registra un septiembre con precipitaciones récord, situación que ha afectado el tránsito y las actividades cotidianas. En Copacabana, el administrador de restaurante Brian Silva, de 23 años, señaló que las ventas y la llegada de viajeros disminuyeron ligeramente por el mal tiempo.

La lluvia también modificó los planes de quienes visitan la ciudad. El turista neerlandés Flo van Raalte, de 23 años, contó que los museos y cafés se convirtieron en las principales alternativas ante los días grises.

Para el 24 de septiembre se esperaba lluvia ligera o moderada, con acumulaciones menores. El 25 tendría cielo mayormente nublado y precipitaciones aisladas, con una temperatura máxima de 27 °C.

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El Niño extremo podría causar 451.000 muertes

Un estudio de científicos de la Universidad de Chicago y del Climate Impact Lab estima que un episodio extremo de El Niño podría provocar 451.000 muertes adicionales relacionadas con el calor entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, frente a un año normal.

El cálculo contempla un aumento de 1,2 °C en las temperaturas terrestres globales y un 44% más de jornadas con calor extremo. Para Brasil, la estimación alcanza 13.300 fallecimientos adicionales, de los cuales unos 8.000 ocurrirían entre diciembre y febrero.

El análisis utilizó estudios sobre temperatura y mortalidad de 24.378 regiones, junto con pronósticos del sistema ECMWF SEAS5. Su metodología todavía debe pasar por revisión científica.

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Inmet alerta por ola de calor en ocho estados

El Inmet emitió una alerta roja por una ola de calor en Brasil desde el sábado 26 hasta el miércoles 30 de septiembre. El aviso alcanza sectores de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás y Mato Grosso do Sul.

La advertencia coincide con el inicio de la primavera en Brasil, que comenzó el 22 de septiembre. El instituto considera ola de calor a un periodo con temperaturas al menos 5 °C por encima del promedio mensual. Climatempo prevé una primavera con registros superiores a lo habitual, con posibilidad de jornadas de más de 40 °C en algunas regiones.

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