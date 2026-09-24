Venezuela tendrá elecciones, promete Delcy Rodríguez ante la ONU en pleno diálogo con la oposición

Rodríguez destacó el acercamiento con EE.UU., agradeciendo al presidente Trump por reanudar conversaciones enfocadas en energía y seguridad

Rodríguez destacó el acercamiento con EE.UU., agradeciendo al presidente Trump por reanudar conversaciones enfocadas en energía y seguridad AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró ante la Asamblea General de la ONU que el país tendrá elecciones con condiciones de igualdad para todas las fuerzas políticas. Sin precisar una fecha, afirmó que su Gobierno ya inició un diálogo con sectores de la oposición venezolana con el fin de avanzar hacia esos comicios.

Durante su primera intervención como mandataria encargada ante Naciones Unidas, también sostuvo que una elección debe servir como solución y no convertirse en una fuente de nuevos conflictos.

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La dirigente aseveró que el país atraviesa un proceso de “transformación democrática institucional y verificable” con el objetivo de construir una nación “más libre para todos y más reconciliada consigo misma”. Sus declaraciones se producen después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos y en medio de las negociaciones que permitan definir una transición política.

Venezuela avanza en un diálogo con sectores opositores

Rodríguez destacó el acercamiento con Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump por retomar el diálogo con Caracas. Según explicó, ambas partes trabajan en resolver sus diferencias mediante conversaciones que incluyen asuntos energéticos, seguridad, combate al crimen transnacional y cooperación económica.

La presidenta encargada calificó el acuerdo petrolero anunciado el 28 de agosto como uno de los “más grandes jamás suscritos” y afirmó que contribuirá al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional.

El acercamiento recibió respaldo del oficialismo venezolano. El Parlamento, dominado por el chavismo, aprobó un acuerdo a favor de la presencia de Rodríguez en Naciones Unidas. Sin embargo, diputados opositores cuestionaron que el debate se concentre en la participación internacional de la mandataria en lugar de atender los problemas internos.

EE. UU. pide reconstruir las condiciones electorales

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que la transición democrática de Venezuela debe incluir una recuperación institucional y económica antes de unas elecciones libres y justas. “Hay un proceso de transición política que está en marcha”, declaró ante periodistas.

Rubio explicó que Washington busca algo más que una jornada electoral. Según señaló, los candidatos deben tener acceso a los medios, los partidos necesitan reorganizarse y las autoridades electorales tienen que recuperar credibilidad.

El funcionario, además, mencionó el retorno de algunos medios independientes al sistema de difusión nacional y una mayor presencia pública de dirigentes opositores. A su juicio, los ciudadanos deben contar con garantías de que los votos serán contabilizados y divulgados de forma correcta.

Estados Unidos también vincula la estabilidad política con la recuperación económica. Rubio señaló que la reestructuración de la deuda será clave y sostuvo que el objetivo es alcanzar “una democracia estable con una economía funcional que permita a su gente prosperar”.

María Corina Machado sigue sin poder regresar

La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado intentó regresar a Venezuela desde Panamá en tres ocasiones durante esta semana, pero su equipo denunció que no pudo abordar el vuelo. Con estos episodios, ya serían al menos siete sus intentos de retorno al país.

Machado salió de Venezuela en diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad. La Plataforma Unitaria Democrática exigió respeto a su derecho de volver.

Consultado sobre la situación, Rubio afirmó que Machado es “muy valiente” y que Estados Unidos quiere que los venezolanos que se encuentran fuera de la nación puedan regresar, recuperar sus actividades económicas y participar en la vida política.

Rodríguez reafirma reclamo de Venezuela sobre el Esequibo

Durante su discurso, Rodríguez también defendió los reclamos de Venezuela sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guyana, y pidió retomar las negociaciones bajo el Acuerdo de Ginebra.

“No puedo dejar de mencionar (...) nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones”, aseveró.

La mandataria defendió las reuniones bilaterales como vía para solucionar la controversia y sostuvo que los acuerdos más duraderos son aquellos que surgen de conversaciones directas, “por encima de organismos externos”.