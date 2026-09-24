Joaquín Ramírez, consultado sobre su vínculo con Rojas, mantuvo la cautela al no oficializar su romance, mientras ella lo apoyaba en su campaña política en Cajamarca. Fotos: TikTok

Joaquín Ramírez, consultado sobre su vínculo con Rojas, mantuvo la cautela al no oficializar su romance, mientras ella lo apoyaba en su campaña política en Cajamarca. Fotos: TikTok

Sheyla Rojas dejó atrás su lujosa vida en México y ahora vive un tórrido romance con Joaquín Ramírez, excongresista denunciado por lavado de activos. En una reciente entrevista, el político peruano fue consultado sobre su relación amorosa con la modelo; sin embargo, no se atrevió a oficializar su romance, pese a que ella sí lo hizo.

"No, no, no. Vamos ahí, de a pocos, tranquilos", respondió Joaquín Ramírez con una gran sonrisa cuando le preguntaron sobre Sheyla Rojas, quien días atrás presumió cómo el excongresista de Fuerza Popular la enamoró.

¿Joaquín Ramírez hizo desplante a Sheyla Rojas?

A pesar del gran apoyo que ha recibido de Rojas hacia su candidatura al Gobierno Regional de Cajamarca, Joaquín Ramírez no tuvo iniciativa de mostrarla ante los medios de comunicación. Sin embargo, uno de los periodistas hizo hincapié en su presencia en la región. "Ah, sí, nos acompaña Sheyla en algunos eventos, no en todos", aclaró para 'Un cajacho más'.

Al referirse al respaldo de Sheyla Rojas, el cajamarquino le agradeció públicamente por el apoyo a su campaña electoral. "Agradecerle porque es una persona muy querida a nivel nacional. Es una persona muy buena y la quiere todo el Perú", manifestó el político. Asimismo, restó importancia a que durante el último fin de semana compartiera con la familia de la influencer. "Estuvimos visitándola un ratito el fin de semana, nos escapamos por allí. Siempre es bueno", añadió.

Cabe indicar que Sheyla Rojas, cuestionada por Magaly Medina, no ha dudado en gritar a los cuatro vientos que tiene una relación con el candidato y aseguró que ambos se apoyan en todos sus proyectos. Pidió que la gente le dé su respaldo en las urnas este domingo 4 de octubre. "Joaquín está haciendo un excelente trabajo", declaró para la prensa local.

En otro video, Sheyla Rojas sorprendió al dedicarle un romántico mensaje. "Felicidades, amor, por poner tanto esfuerzo e impulsar este gran proyecto que beneficiará a todos los cajamarquinos… a seguir con las buenas gestiones", escribió la influencer, quien decidió terminar su romance de casi cinco años con el empresario mexicano Sir Winston.