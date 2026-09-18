Flávio Bolsonaro reduce su distancia a Lula da Silva a menos de dos semanas, según nueva encuesta presidencial

Ambos candidatos se encuentran en un empate técnico de cara a la primera vuelta electoral. Foto: AFP.

Ambos candidatos se encuentran en un empate técnico de cara a la primera vuelta electoral. Foto: AFP.

El senador Flávio Bolsonaro redujo a tres puntos porcentuales su distancia con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la carrera por la Presidencia de Brasil, a menos de tres semanas de la primera vuelta, según una nueva encuesta de Datafolha. Lula registra un 39% de intención de voto, frente al 36% de Flávio, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El mandatario mantuvo el mismo respaldo de la medición anterior, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro pasó del 35% al 36%. En agosto, la diferencia entre ambos era de seis puntos porcentuales.

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El escenario configura un empate técnico entre los dos principales candidatos debido al margen de error del estudio. Por detrás de ambos aparecen el escritor Augusto Cury, con 6%; el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con 4%; Renan Santos, con 3%, y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, con 2%.

Samara Martins y Rui Costa Pimenta registran un 1% cada uno, mientras que otros candidatos aparecen con 0%. El 6% de los consultados optaría por votar en blanco, nulo o por ninguno de los candidatos y el 3% se mantiene indeciso.

Lula mantiene una ventaja estrecha en segunda vuelta

La encuesta también midió un eventual enfrentamiento entre Lula y Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta. En ese escenario, el presidente obtiene el 46% de las preferencias y el senador el 44%, porcentajes que no registraron cambios respecto de la medición anterior.

La diferencia de dos puntos también se encuentra dentro del margen de error de la encuesta. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados pasan a la segunda ronda, prevista para el 25 de octubre.

El estudio señala que el 76% de los electores ya tiene decidido por quién votará para presidente, mientras que el 24% todavía podría modificar su elección.

Entre los votantes de Lula, el 84% afirma tener definido su voto. Entre quienes respaldan a Flávio Bolsonaro, el porcentaje alcanza el 82%.

En la medición espontánea, realizada sin mostrar a los encuestados los nombres de los candidatos, el porcentaje de indecisos cayó del 32% registrado en agosto al 21% en la encuesta actual.

Datafolha realizó 2.002 entrevistas a personas mayores de 16 años entre el 15 y el 16 de septiembre. El estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, un nivel de confianza del 95% y está registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el número BR-04029/2026.