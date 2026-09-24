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Un pequeño molino de 1923 cambió la historia de un rancho: hoy 50 gigantes eólicos producen electricidad para decenas de miles de hogares

Las turbinas eólicas ocupan solo el 2% de la propiedad, permitiendo que el ganado siga pastando en la mayoría de los terrenos, un ejemplo de convivencia entre energía renovable y ganadería.

La familia Ferrell transforma su rancho en Kansas al convertir la energía del viento en un negocio rentable, instalando un parque eólico aerogeneradores.
La familia Ferrell transforma su rancho en Kansas al convertir la energía del viento en un negocio rentable, instalando un parque eólico aerogeneradores. | Foto: Magnific
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Durante generaciones, el rancho de la familia Ferrell estuvo ligado a la ganadería y a una extensa pradera de Kansas. Sin embargo, la ubicación de la propiedad escondía un recurso que terminaría adquiriendo un enorme valor: el viento.

Lo que comenzó como una solución doméstica para conseguir electricidad terminó transformándose en un proyecto energético de grandes dimensiones.

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Un siglo después de aquel primer molino, 50 aerogeneradores se levantan sobre los terrenos del rancho y forman parte de un parque eólico capaz de producir electricidad para decenas de miles de viviendas.

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Del pequeño molino a los grandes aerogeneradores

Cuando la familia construyó su casa en 1923, la red eléctrica todavía no había llegado hasta aquella zona rural del centro de Estados Unidos. Por eso instalaron un pequeño generador eólico Jacobs Windjammer conectado a una batería, suficiente para alimentar las luces y algunos aparatos domésticos.

El sistema funcionó parcialmente hasta que la red eléctrica alcanzó el rancho durante la década de 1940. Décadas después, el viento volvería a ocupar un lugar central en la propiedad, aunque esta vez mediante enormes máquinas capaces de generar electricidad a una escala completamente diferente.

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El viento terminó convirtiéndose en un negocio para la familia

La transformación comenzó cuando Pete Ferrell recibió una propuesta para instalar un parque eólico en sus tierras durante los años 90. Al principio rechazó la idea por temor a que las turbinas alteraran la pradera y afectaran al ganado y a especies como el gallo de las praderas.

Su postura cambió después de visitar Altamont Pass, en California, donde habló con ganaderos que ya convivían con aerogeneradores. Finalmente, el Elk River Wind Project comenzó a funcionar en 2005 con 100 turbinas de 1,5 MW y una potencia conjunta de 150 MW; la mitad de esos aerogeneradores se encuentra en el rancho de Ferrell.

Las estimaciones iniciales situaban la producción anual en unos 550.000 MWh, equivalente al consumo de aproximadamente 42.000 hogares, aunque cálculos posteriores elevaron esa equivalencia hasta unas 60.000 viviendas. Ferrell obtiene ingresos mediante el alquiler de sus terrenos y los royalties eólicos han llegado a representar aproximadamente la mitad de sus ingresos.

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