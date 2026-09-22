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La Casa Blanca lanza ‘TRUMP TV’ mientras las principales cadenas de EE. UU. suspenden cobertura de Donald Trump

La señal comenzó a emitir este lunes con un discurso de Donald Trump pronunciado en julio. Su lanzamiento coincidió con la suspensión de la cobertura conjunta de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos.

La Casa Blanca anuncia el lanzamiento de 'TRUMP TV'. Foto: The White House.
La Casa Blanca anuncia el lanzamiento de 'TRUMP TV'. Foto: The White House.
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La Casa Blanca lanzó este lunes 'TRUMP TV: The Essentials Station', una nueva plataforma digital dedicada a transmitir contenido relacionado con la Administración de Donald Trump. El anuncio fue realizado por la propia Casa Blanca a través de su cuenta oficial de X.

La puesta en marcha de la señal ocurre en medio de la tensión entre la Administración estadounidense y varios medios de comunicación. Ese mismo día, las principales cadenas televisivas del país suspendieron su participación en la cobertura conjunta de las actividades presidenciales, luego de las restricciones impuestas a algunos medios para acceder a la Casa Blanca.

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Las principales cadenas de EE. UU. suspenden la cobertura sobre Trump en protesta por el veto a CNN y más medios

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‘TRUMP TV’ inicia transmisiones con contenido de la Administración de Trump

La nueva señal comenzó a emitirse a las 19.00 horas del lunes 21 de septiembre y fue presentada por la Casa Blanca como un espacio disponible las 24 horas. De acuerdo con lo difundido por la Administración, ofrece videos, declaraciones, anuncios y otros contenidos relacionados con la gestión de Donald Trump.

La primera transmisión incluyó un discurso que Trump ofreció el 3 de julio en el monte Rushmore, durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En aquella intervención, el mandatario sostuvo que Estados Unidos no sería un país comunista y pidió a sus seguidores defender lo que definió como la identidad y el carácter estadounidenses.

La disputa entre la Casa Blanca y los medios

El lanzamiento se produjo después de que la Casa Blanca restringiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico a sus instalaciones. Los tres medios presentaron una demanda contra la Administración de Trump por las nuevas condiciones establecidas para la cobertura presidencial.

La situación también provocó una reacción de las principales cadenas de televisión estadounidenses. ABC, CBS, Fox News, NBC y CNN suspendieron su participación en el denominado TV pool, mecanismo mediante el cual las cadenas comparten la cobertura de las actividades presidenciales.

La decisión ocurrió después de que CNN fuera impedida de realizar una cobertura que tenía asignada. La suspensión del TV pool se produjo el mismo día en que la Casa Blanca puso en marcha TRUMP TV.

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