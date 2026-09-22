En 1987 llevaron 30 bisontes a una pradera de EE. UU.: 29 años después, las plantas autóctonas habían aumentado un 103 %

Investigadores llevaron 30 bisontes a la Konza Prairie en Kansas para observar su impacto en el ecosistema de esta pradera nativa. | Foto: Magnific

Investigadores llevaron 30 bisontes a la Konza Prairie en Kansas para observar su impacto en el ecosistema de esta pradera nativa. | Foto: Magnific

En 1987, un grupo de investigadores llevó 30 bisontes a la Konza Prairie, una extensa pradera de hierbas altas ubicada en Kansas, Estados Unidos. El objetivo era observar qué ocurría cuando estos grandes herbívoros volvían a formar parte del ecosistema.

Casi tres décadas después, los resultados mostraron un cambio notable en la vegetación. Las zonas pastoreadas por los bisontes presentaban un 103% más de especies de plantas autóctonas a escala local y un 86% más cuando se analizaban superficies mayores.

Video destacado LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los bisontes volvieron a formar parte de la pradera

La Konza Prairie es un área protegida que funciona desde hace décadas como escenario de investigaciones sobre las praderas nativas de Norteamérica. Los científicos estudian allí cómo factores como el fuego, el clima y el pastoreo modifican la vegetación.

La llegada de los bisontes permitió comparar durante años las zonas donde estos animales pastaban con otras sin herbívoros y con áreas ocupadas por ganado doméstico. Este seguimiento prolongado hizo posible detectar cambios que difícilmente podrían observarse en un estudio de pocos años.

El pastoreo favoreció una mayor diversidad vegetal

Los bisontes consumen grandes cantidades de vegetación, pero su presencia no significó simplemente una reducción de las plantas. Al alimentarse de las gramíneas más abundantes, disminuyeron su dominio y dejaron más oportunidades para que otras especies pudieran crecer.

El efecto fue mayor que el observado con el ganado doméstico: la riqueza de plantas autóctonas aumentó un 41% con el ganado frente al 103% registrado en las zonas pastoreadas por bisontes. Incluso después de una fuerte sequía, la diversidad vegetal mostró capacidad para recuperarse.