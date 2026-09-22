Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Mundo

En 1987 llevaron 30 bisontes a una pradera de EE. UU.: 29 años después, las plantas autóctonas habían aumentado un 103 %

El pastoreo de bisontes favoreció la diversidad vegetal, al reducir especies dominantes. La riqueza de plantas autóctonas creció un 41% más que con ganado, inclusive tras sequías.

Investigadores llevaron 30 bisontes a la Konza Prairie en Kansas para observar su impacto en el ecosistema de esta pradera nativa.
Investigadores llevaron 30 bisontes a la Konza Prairie en Kansas para observar su impacto en el ecosistema de esta pradera nativa. | Foto: Magnific
google iconLa República en Google

En 1987, un grupo de investigadores llevó 30 bisontes a la Konza Prairie, una extensa pradera de hierbas altas ubicada en Kansas, Estados Unidos. El objetivo era observar qué ocurría cuando estos grandes herbívoros volvían a formar parte del ecosistema.

Casi tres décadas después, los resultados mostraron un cambio notable en la vegetación. Las zonas pastoreadas por los bisontes presentaban un 103% más de especies de plantas autóctonas a escala local y un 86% más cuando se analizaban superficies mayores.

Video destacado

LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su rancho en California para salvar un ecosistema único y ampliar un famoso sendero

lr.pe

Los bisontes volvieron a formar parte de la pradera

La Konza Prairie es un área protegida que funciona desde hace décadas como escenario de investigaciones sobre las praderas nativas de Norteamérica. Los científicos estudian allí cómo factores como el fuego, el clima y el pastoreo modifican la vegetación.

La llegada de los bisontes permitió comparar durante años las zonas donde estos animales pastaban con otras sin herbívoros y con áreas ocupadas por ganado doméstico. Este seguimiento prolongado hizo posible detectar cambios que difícilmente podrían observarse en un estudio de pocos años.

Puedes ver

China participa en la construcción del primer túnel submarino de América Latina: tendrá 870 metros bajo el agua y operaría desde 2031

lr.pe

El pastoreo favoreció una mayor diversidad vegetal

Los bisontes consumen grandes cantidades de vegetación, pero su presencia no significó simplemente una reducción de las plantas. Al alimentarse de las gramíneas más abundantes, disminuyeron su dominio y dejaron más oportunidades para que otras especies pudieran crecer.

El efecto fue mayor que el observado con el ganado doméstico: la riqueza de plantas autóctonas aumentó un 41% con el ganado frente al 103% registrado en las zonas pastoreadas por bisontes. Incluso después de una fuerte sequía, la diversidad vegetal mostró capacidad para recuperarse.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, martes 22 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 12 candidatos a la alcaldía de Lima

Temblor hoy en Perú: último sismo del martes 22 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Mundo

La presa que la URSS comenzó a construir en 1976 y que, casi 50 años después, podría superar a China como la más alta del mundo

China fabricó vagones cero kilómetro para este país de América Latina y hoy potencian el transporte de una de sus mayores exportaciones

Buscan voluntarios que hablen inglés para vivir gratis cerca de las Cataratas del Iguazú: trabajarán 25 horas semanales en un hostal

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 12 candidatos a la alcaldía de Lima

Comisión de Constitución no debatirá este martes pedido de facultades

Elio Riera a Carlos Bruce por incidente con pistola eléctrica: “Estoy cansado de políticos que gozan de electrocutar a sus asesores”